Il Grande Fratello 16 continua ad incassare ottimi ascolti, riuscendo a migliorarsi puntata dopo puntata. La conferma arriva dai dati Auditel relativi all'appuntamento televisivo del 27 maggio, dai quali si apprende che il Reality Show è riuscito a battere la concorrenza di programmi ben più blasonati quali "Porta a Porta".

Pubblicità

Pubblicità

Il risultato sorprende se consideriamo che sul web non mancano le polemiche soprattutto in riferimento al confronto avvenuto nella casa tra Francesca De Andrè e il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Il comportamento di quest'ultimo non ha convinto i telespettatori, secondo i quali era un po' troppo sopra le righe per un contesto televisivo. Eppure, nonostante le pesanti critiche, Barbara d'Urso sembra essere riuscita a colpire nel segno per l'ennesima volta.

Grande Fratello 16: lo scontro tra Francesca De André e l'ex fidanzato scatena le polemiche sul web.

Ascolti Grande Fratello 16: il reality cresce ancora

Mediaset può sorridere grazie ai dati Auditel dell'ottava puntata del Grande Fratello 16, che ieri sera è riuscita a superare il precedente appuntamento. Il reality show ha raccolto 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share, facendo meglio di "Speciale Porta a Porta Elezioni Europee-Chi ha Vinto?" che ha totalizzato 2.478.000 appassionati pari all'11.6% di share.

La scorsa settimana, il programma condotto da Barbara d'Urso non era riuscito a battere la concorrenza con le repliche de "Il Commissario Montalbano", riuscendo comunque a conquistare 3.404.000 spettatori pari al 20.8% di share.

Pubblicità

Nonostante i dubbi iniziali, soprattutto dopo la negativa avventura dell'Isola dei Famosi, il Grande Fratello 16 continua ad interessare il pubblico da casa, con le storie spesso ai limiti del trash dei suoi protagonisti.

Francesca Vs Giorgio: esplode la polemica sul web

Sorprende che degli ascolti così positivi siano giunti in una puntata del Grande Fratello 16 molto criticata sui social network. La prima ora è stata completamente dedicata a Francesca De André, che ha avuto modo di incontrare sia la sua migliore amica che l'ex fidanzato Giorgio.

E proprio l'ingresso di quest'ultimo, apparso fin troppo su di giri, non ha convinto i telespettatori. Tra questi, infatti, c'è chi sostiene che la concorrente genovese e l'ex compagno siano d'accordo e abbiano inscenato un siparietto poco credibile (per questo motivo l'ex coppia avrebbe rischiato di scoppiare a ridere in più di un'occasione), ma c'è anche chi ritiene che Tambellini abbia fatto uso di sostanze stupefacenti.

La stessa Francesca, durante la diretta televisiva, ha chiesto a Giorgio dei chiarimenti riguardo la presunta notte trascorsa in un hotel con una ragazza.

Pubblicità

Ma non ottenendo alcuna risposta concreta, la gieffina ha sbottato: "Non ti ricordi perché sei fatto dalla mattina alla sera?". E mentre il web si interrogava su questa coppia, Tambellini ieri sera gridava al complotto, promettendo alla De André di spiegarle cos'è realmente accaduto quando le telecamere del reality si saranno spente.