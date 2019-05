GF 16, Francesca De Andrè fa pace con Gennaro ma pensa ancora all'ex Giorgio.

Da quando ha saputo che il fidanzato Giorgio l'ha tradita, Francesca De Andrè sta vivendo in un perenne stato di confusione: gli ultimi giorni della ragazza nella Casa del Grande Fratello, infatti, sono un misto tra litigate furibonde e pianti disperati. Nonostante abbia fatto pace con Gennaro Lillio con abbracci e sguardi molto calorosi, la genovese sembra non aver ancora smesso da parte il suo ex compagno: in queste ore, infatti, la concorrente ha lasciato aperta la possibilità di tornare con Tambellini dopo la fine del reality.

Francesca e Gennaro vicinissimi nella Casa

Risale a pochissimi giorni fa, lo scontro verbale che sembrava aver messo fine all'idillio tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La giovane, quando il napoletano le ha fatto un appunto su un comportamento che ha avuto, gli si è scagliata contro con parolacce e insulti molto forti ("Imbecille", "Uomo di me...", "Non rompermi i cog...").

Dopo un breve periodo di gelo, però, i due ragazzi hanno smesso di ignorarsi e si sono resi protagonisti di un momento molto elettrizzante: nel giardino della Casa del Grande Fratello, infatti, i concorrenti si sono scambiati caldi abbracci e sguardi di forte complicità.

Nonostante la genovese non gli abbia espressamente chiesto scusa per le brutte parole che gli ha detto, il modello l'ha perdonata e i due sono tornati a viversi come hanno sempre fatto.

Chi si aspettava che Francesca cedesse alla corte di Gennaro dopo aver avuto la conferma del tradimento di Giorgio, sarà rimasto molto deluso nel sentire i discorsi che lei ha fatto in questi giorni: anche se è certa che Tambellini si è intrattenuto con un'altra donna due giorni prima di incontrarla davanti alle telecamere, la De Andrè non ha mai veramente chiuso questa storia d'amore.

La De Andrè su Giorgio: 'Se dovessi chiudere...'

I commenti che Francesca ha fatto sulla mancanza di rispetto del fidanzato Giorgio, sono stati tanti negli ultimi giorni: la giovane, infatti, è passata dall'offendere pesantemente il suo ex e la donna con la quale è stato paparazzato ad ipotizzare un riavvicinamento con lui qualora dovesse scoprire che le cose non sono andate davvero come tutti dicono.

Nonostante abbia visto le foto della serata che Tambellini ha trascorso con una mora a Milano, la De Andrè sembra avere ancora qualche dubbio sul tradimento che tutti dicono abbia ricevuto.

Parlando con Gennaro al GF 16, infatti, la genovese ha fatto le seguenti considerazioni a riguardo: "Se ci fosse stato solo un bacio, per me cambierebbe la situazione. Magari era in tilt o ubriaco dopo aver avuto pressioni sul nostro rapporto".

La concorrente del reality, infatti, ha detto che può essere che Giorgio si sia avvicinato ad un'altra ragazza dopo aver visto i video che sono stati fatti sul suo legame molto stretto con Lillio nella Casa.

"Per me avrebbe una valenza diversa, se dovessi chiudere...", ha concluso Francesca.