Sono passate solo tre settimane da quando la giornalista Francesca Barra, ospite di Lady Cologno nel programma Live Non è la D'Urso, aveva involontariamente rivelato di essere in dolce attesa, in risposta al commento poco gentile di Alberico Lemme, che, con il solito tatto che lo ha sempre contraddistinto, l'aveva accusata di essere visibilmente in sovrappeso.

Una gravidanza cercata e tanto desiderata insieme al marito, l'attore Claudio Santamaria, che, purtroppo, si è interrotta prima del tempo.

La Barra ha scelto di condividere personalmente l'accaduto, per anticipare quello che, come ha scritto lei stessa, “prima o poi si scoprirà”, ed evitare che la notizia possa esser divulgata da altri in maniera indelicata causando ancora più dolore di quello che la coppia già sta provando: attraverso un lungo e doloroso post su Instagram, infatti, la donna ha annunciato la perdita inaspettata del bambino che portava in grembo.

Il dolore condiviso sui social

Sul proprio profilo Instagram la giornalista ed ex politica ha pubblicato un'immagine completamente nera, accompagnandola da un lungo commento, in cui è possibile leggere tutto il dolore della prematura scomparsa della creatura che portava in grembo, una vita tanto cercata e desiderata.

Francesca Barra ha perso il bambino che aspettava da Claudio Santamaria

L'opinionista del programma CR4 - La Repubblica delle donne ha ammesso che quello che lei ed il marito stanno affrontando è uno dei periodi più dolorosi della loro vita, ed ha poi voluto ringraziare tutte le tantissime persone che hanno fatto il tifo per lei e Claudio, per il loro amore e per il bambino che stavano aspettando, aggiungendo che tutto questo affetto sarà il balsamo con cui la coppia proverà a lenire questa grande ferita.

'Oggi scopro di essere fragile': il dolore nelle parole di Francesca Barra

Francesca, 40 anni, è già mamma di tre figli, avuti dall'ex compagno Marcello Molfino, mentre Claudio, 45 anni, ha una figlia, nata dal rapporto con la stilista Delfina Delettrez Fendi.

Ma la gioia di una famiglia già numerosa come la loro non riesce a cancellare il dolore. 'Non posso compensare una perdita con altre fortune ricevute precedentemente', ha infatti affermato nel suo lungo post dichiarando che ogni progetto nella vita è unico e come tale ha un senso che non può essere sostituito con nient'altro.

La donna ha, poi, chiesto ai propri fan e followers un rispettoso silenzio. Francesca ha ammesso di sentirsi estremamente fragile e vulnerabile al momento, ed è per questo che ha annunciato, inoltre, la propria comprensibile volontà di ritirarsi per il tempo necessario ad elaborare questo dolore e riuscire a superare questo difficile momento.