Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Hope ha le idee chiare sul suo futuro con Liam. La Logan, infatti, ha deciso di porre fine al suo matrimonio per fare in modo che il marito possa dedicarsi completamente a Kelly e Phoebe, formando insieme a loro e a Steffy una famiglia felice. Non solo: la figlia di Brooke pensa che Douglas abbia bisogno di lei e, scossa dalle parole di Thomas e dalla finta lettera di Caroline, progetta di diventare una seconda mamma per il bambino.

Con queste convinzioni, il matrimonio di Hope e Liam si avvia inesorabilmente al capolinea, con la donna che chiede a Carter di preparare i documenti necessari per l'annullamento. Qualcuno però potrebbe modificare la situazione proprio all'ultimo momento. Si tratta di Xander, l'ultima persona ad apprendere che Phoebe in realtà è Beth, la bambina che tutti credono morta.

Beautiful anticipazioni: Zoe confessa la verità a Xander

Le anticipazioni di Beautiful sugli episodi in onda in USA segnalano che Xander si trova suo malgrado coinvolto in una situazione complicata.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam sorpresi nel giorno dell'annullamento del matrimonio.

Il cugino di Maya ascolta per caso una conversazione tra Flo e Zoe proprio nel momento in cui le due ragazze parlano della "morte" di Beth. Messo in allarme dalle loro dichiarazioni, Xander pretende dalla fidanzata di sapere tutta la verità, e lei alla fine si trova costretta a confessare. Rivela, quindi, di aver deciso di tacere per evitare che Reese finisse in carcere, ma di essere ben consapevole del grave errore commesso.

Il giovane Avant non è di certo il primo a scoprire la verità, ma potrebbe essere proprio lui a portare questo segreto verso la svolta.

Le anticipazioni relative alla settimana del 3 giugno rendono noto, infatti, che sarà proprio lui a irrompere nella stanza in cui si trovano Hope e Liam alle prese con i documenti del loro annullamento.

Trame Beautiful: la verità verrà a galla in estate

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Beautiful della settimana dal 3 al 7 giugno, Hope chiede a Carter di preparare i documenti per l'annullamento e l'avvocato discute con lei dell'accaduto, spingendola a non giungere a conclusioni troppo affrettate.

Nonostante questo tentativo in extremis, la Logan resta convinta che il divorzio sia la decisione giusta da prendere, e si appresta a firmare le carte per porre fine alla sua unione con lo Spencer. Ma proprio mentre la coppia si trova insieme per completare le pratiche, irrompe Xander che sconvolge entrambi. Sarà questo il momento della verità?

L'esito di questo colloquio non è stato ancora svelato da fonti ufficiali, e anche in questo caso potrebbe trattarsi di un falso allarme, com'è già accaduto in passato per ben due volte (sia Zoe che Shauna erano state vicine dal raccontare tutto).

Di certo, però, il segreto non resterà tale ancora a lungo, come ammesso dal Bradley Bell. Il produttore esecutivo ha chiarito che la verità verrà alla luce in estate e che essa non resterà priva di drammi con la morte di qualcuno.