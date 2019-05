Il trono over di Uomini e donne sta giungendo al termine e oggi 27 maggio 2019 su canale 5, andrà in onda il penultimo appuntamento stagionale dedicato a dame e cavalieri. Dal 29 maggio infatti, stando alle anticipazioni, sarà dato spazio alle scelte dei tronisti, che concluderanno ufficialmente non solo il loro percorso ma anche la stagione di Uomini e donne. Dalla prossima settimana infatti, al posto del dating show di Maria De Filippi, verranno trasmesse nuove puntate della soap Una Vita, in attesa della messa in onda della nuova serie tv Bitter Sweet.

Pubblicità

Pubblicità

Al centro della puntata odierna la dama storica Gemma Galgani, la quale racconterà come sta procedendo la sua conoscenza con il cavaliere Mario. Per la Galgani sembrano esserci buone notizie, dato che esprimerà tutta il suo apprezzamento per l'uomo. Di altro tenore invece, quello che sta succederà tra Ida e Riccardo che, ancora una volta, si scontreranno senza riuscire a trovare un punto di incontro.

Uomini e donne, buone notizie per Gemma: finalmente felice e serena con Mario

Sta per concludersi la stagione di Uomini e donne dedicata al trono over e, stando alle anticipazioni sulla puntata in onda oggi 27 maggio su canale 5, al centro dello studio, come ogni inizio puntata, si siederà Gemma Galgani.

Uomini e donne, puntata del 27 maggio: Gemma e Mario felici insieme

Verrà mandata in onda l'esterna realizzata in settimana con Mario, con cui la dama dichiara di stare molto bene. La Galgani apprezza i modi gentili del cavaliere ed ammetterà davanti a tutti che tra loro vi sono stati vari baci a stampo ed anche un bacio appassionato. La loro conoscenza sembrerà quindi proseguire a gonfie vele, nonostante i dubbi espressi nelle scorse settimane dagli opinionisti di Maria De Filippi.

Anticipazioni puntata del 27 maggio, trono over: Ida e Riccardo si scontrano di nuovo

Di altro tenore il faccia a faccia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, con la dama ancora una volta arrabbiata con il cavaliere, questa volta per le dichiarazioni rilasciate dall'uomo al magazine di Uomini e donne.

Pubblicità

I due, come di consueto, non sembreranno trovare un punto di incontro e si scontreranno per l'ennesima volta. La Platano inoltre, stando a quanto riportano le anticipazioni, chiederà al cavaliere di uscire momentaneamente dallo studio, per poter parlare con Roberta. Anche con lei, la dama bresciana avrà una discussione, sempre in merito ad alcune dichiarazioni apparse sul magazine del programma. Tra le due alla fine sembrerà esserci un chiarimento, mentre subito dopo tornerà in studio il cavaliere tarantino, al quale sarà la conduttrice Maria De Filippi a rivolgere una domanda.

Questo e molto altro nella puntata del trono over di Uomini e donne di oggi 27 maggio 2019, in onda su canale 5, a partire dalle 14,45.