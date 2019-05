Dopo una settimana durante la quale non era stata molto visibile, Guendalina Canessa è tornata a far parlare di sé ancora una volta per via dei suoi commenti, decisamente indiscreti, su alcuni vip del mondo dello spettacolo. Questa volta, parlando con gli altri concorrenti del GF16, l’ex moglie di Daniele Interrante si è lasciata andare ad un commento poco piacevole su Gabriel Garko.

Nello specifico, l’opinionista era nel giardino della casa più spiata d’Italia insieme a Enrico, Gianmarco e Gennaro ed insieme si sono ritrovati a parlare e a commentare alcuni personaggi famosi italiani che la donna ha avuto modo di incontrare durante la propria carriera.

Guendalina Canessa e il commento omofobo su Garko

Per molti di questi, come ad esempio Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli e Marco Borriello, la Canessa ha espresso parole estremamente positive; al contrario, quando le è stato chiesto un parere su Gabriel Garko, la donna si è lasciata sfuggire un commento decisamente poco elegante.

Nello specifico, dopo che i ragazzi le hanno chiesto se l’attore de ‘L’Onore e il Rispetto’ potesse rappresentare il suo prototipo di fidanzato ideale, Guendalina ha risposto immediatamente con un ‘Femminella’, chiudendo così bruscamente la questione.

Un termine decisamente offensivo, quello utilizzato dall’influencer, tenendo anche conto del fatto che, nel dialetto napoletano, viene utilizzato per etichettare in modo dispregiativo gli omosessuali.

I telespettatori chiedono che lasci la casa

Il commento della Canessa non è affatto sfuggito ai telespettatori, che hanno immediatamente preso le difese dell’attore sui social ed accusato la donna, oltre che di omofobia, anche di invidia. ‘Cmq Canessa...

te piacerebbe Garko sotto casa... altro che femminella.......’ ha infatti scritto una ragazza, sottolineando come a far parlare Guendalina sia più che altro la consapevolezza di non poter ambire ad un uomo come Garko.

Oltre a difendere l’attore, il social si è anche mobilitato per chiedere a Barbara D'Urso di intervenire e prendere provvedimenti circa gli atteggiamenti omofobi che ha manifestato l’ospite del GF16, quegli stessi atteggiamenti che Lady Cologno contrasta e biasima da sempre all’interno delle sue trasmissioni.

Non è, infatti, la prima volta che Guendalina Canessa tocca il tema dell’omosessualità e in ogni caso la donna ha mostrato di non avere molto tatto nell’affrontare la questione, così come già emerso dopo le dichiarazioni che la donna ha fatto a Cristian Imparato circa le frequentazioni di Michael Terlizzi.

Come reagirà la conduttrice partenopea a quest’ultima vicenda e quali saranno le decisioni che la redazione prenderà nei confronti della 38enne opinionista?