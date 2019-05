Risale a poche ore fa, la pubblicazione di una "Stories" di Raffaella Mennoia che sta facendo molto discutere: la redattrice di Uomini e donne, infatti, ha fatto un sondaggio tra i suoi followers per sapere se volevano un'anticipazione sulla prossima registrazione del Trono Classico. Dopo aver avuto una risposta affermativa dalla maggior parte dei votanti, la "spalla" di Maria De Filippi ha fatto sapere che la puntata in questione è stata rimandata a martedì, ed ha accompagnato questa notizia con una cascata di petali rossi che hanno portato tutti a pensare che uno dei tronisti potrebbe fare la sua scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne: un tronista sta per scegliere? La Mennoia posta petali rossi.

L'indizio di Raffaella scatena i fan di Uomini e Donne

Colpo di scena in arrivo a Uomini e Donne? Stando a quello che di vocifera in rete nelle ultime ore, sembra proprio che uno dei protagonisti del trono classico stia per concludere il suo percorso con una bella scelta. A far pensare che durante la prossima registrazione uno tra Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià potrebbe lasciare la poltrona rossa con il suo/a corteggiatore preferito, è stato un indizio che ha dato su Instagram una persona che lavora dietro le quinte.

Stiamo parlando di Raffaella Mennoia, la storia redattrice del dating-show, che ieri sera ha stuzzicato la fantasia dei fan con una Stories molto particolare. Dopo aver chiesto ai suoi followers se volevano un'anticipazione sulla prossima puntata dei "giovani", la romana ha svelato che le luci dello studio si accenderanno martedì prossimo (e non lunedì com'era inizialmente previsto).

Taggando la pagina ufficiale della trasmissione, poi, la collaboratrice di Maria De Filippi ha aggiunto l'emoticon di un cuore alla foto che è stata caricata sul suo profilo, e anche la gif di una cascata di petali rossi. Chi segue U&D sa benissimo che questo particolare simboleggia la scelta imminente di uno dei protagonisti: quando un tronista riceve il "sì" da parte della persona che ha scelto, in studio cadono migliaia di petali rossi sulle loro teste a suggellare l'inizio di una nuova storia d'amore.

Andrea, Angela o Giulia: chi è vicino alla scelta?

Dando per scontato che l'indizio che ha dato Raffaella Mennoia su Instagram voglia davvero dire che uno dei tronisti di Uomini e Donne è pronto a scegliere, ci chiediamo chi possa essere. Stando alle anticipazioni che sono trapelate sull'ultima registrazione del Trono Classico, si sa che Angela e Giulia sono rimaste con due corteggiatori, mentre Andrea è ancora conteso da tre ragazze.

Secondo il blog "Vicolo delle News", potrebbe essere la Nasti la prima a prendere la decisione finale: dopo averla vista baciare con grande trasporto Luca Daffrè, a molti viene facile pensare che possa essere proprio quest'ultimo ad avere la meglio su Alessio Campoli. Anche la Cavaglià è indecisa tra due persone: il timido Manuel Galiano e il fumantino Giulio Raselli.

Che sia lei la tronista che stupirà tutti anticipando la scelta?

Per quanto riguarda Zelletta, il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella sembra ancora lontano dalla sua conclusione: il pugliese si mostra interessato in egual modo a Klaudia, Natalia e Muriel, quindi è difficile immaginare che sia lui il primo a lasciare il programma.