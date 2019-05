Continua il successo della soap opera 'Il paradiso delle signore' che va in onda sul piccolo schermo tutti i giorni della settimana, tenendo incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere i cambiamenti riguardanti i personaggi principali. La terza stagione de Il paradiso delle signore è cominciata il 10 settembre ed è riuscita ad attirare l'attenzione del pubblico, contento di questo prodotto televisivo. In totale gli episodi sono 180, ma nella prossima annata ci sarà il prosieguo della soap opera, come confermato dai vertici della Rai.

Giovedì 2 maggio viene trasmesso su Rai uno l'episodio numero 169 che vede nuovi colpi di scena. La concentrazione viene posta intorno al personaggio di Gabriella, che deve ringraziare le amiche intenzionate a dare un aiuto alla giovane donna per mettere in mostra il suo talento come stilista. Le anticipazioni rivelano che Gabriella farà in tempo per consegnare l'abito premaman e dovrà ringraziare Salvatore, il cui aiuto si è dimostrato determinante. La Venere si renderà conto che, dietro questa situazione, si trova lo zampino delle amiche e di Federico che vogliono riuscire nell'intento di permettere a Gabriella di gareggiare nella competizione.

In questa occasione la donna ha la possibilità di competere con gli altri stilisti, in quanto si avvicinerà il momento della fiera campionaria. Le amiche vogliono impedire che Gabriella rinunci al sogno della sua vita.

La richiesta fatta da Nora a Sandro Recalcati

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Sandro (Luca Capuano), che ha avuto un incontro con Nora per chiederle di firmare le carte per il divorzio. Il produttore discografico deciderà di comunicare a Tina quali sono le condizioni imposte dalla moglie per acconsentire alla sua richiesta.

Nora metterà alle strette il Recalcati, in quanto chiederà all'uomo che le venga consegnata la canzone composta per la figlia di Agnese e tale domanda getterà nello sconforto Sandro.

Lisa riesce a trovare rifugio

La sorella di Antonio deciderà di parlare di questa situazione con le amiche, in particolare con Irene che le consiglierà di non cedere ai ricatti di Nora. Lisa riuscirà nell'intento di fuggire da Vittorio (Alessandro Tersigni), in quanto troverà rifugio nella casa dell'amica Amanda, la donna che ha aiutato la Conterno in un precedente piano volto a far allontanare le vite di Marta (Gloria Radulescu) e del fidanzato.

Ciò dimostra che Lisa (Desiree Noferini) ha detto una bugia a Vittorio in merito al proprio passato, per ottenere del denaro dal presunto fratellastro e si è servita di Amanda, divenuta complice della Conterno.