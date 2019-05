Prosegue l’appuntamento con l’amata soap opera pomeridiana “Il Paradiso delle signore”, che sta ottenendo un ottimo riscontro anche con le repliche della terza stagione. In attesa dei nuovi episodi in programmazione ad autunno nel palinsesto di Rai Uno, iniziano a diffondersi le prime supposizioni su ciò che potrebbe accadere ai protagonisti.

Oltre ad non esserci nessuna certezza su quali personaggi rivedranno i telespettatori, una delle coppie potrebbe non avere il tanto atteso lieto fine. A far sospettare ai fan dello sceneggiato che Tina Amato e Sandro Recalcati non saranno più una coppia dopo aver fatto di tutto per stare insieme, è stato uno scambio di commenti sui social tra i due attori Neva Leoni e Luca Capuano avvenuto dopo cinque giorni dalla messa in onda dell’ultima puntata.

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Tina e Sandro si potrebbero lasciare

Riassunto terza stagione: la vendetta di Nora, Agnese non accetta la relazione della figlia

Una delle storie d’amore che ha sicuramente tenuto con il fiato sospeso il pubblico nelle puntate della terza stagione è quella tra Tina Amato e Sandro Recalcati, visto che è stata abbastanza tormentata. Il discografico non è riuscito a viversi con tranquillità la relazione con la giovane cantante, essendo legato al vincolo matrimoniale. A portare scompiglio alla coppia è stata Nora, la moglie di Sandro, decisa a tornare tutti i costi con lo stesso.

La figlia di Agnese e la moglie del produttore in realtà sono state rivali anche in campo lavorativo, per aver intrapreso entrambe la carriera della musica. Nora non essendo riuscita a riprendersi il marito, l’ha ricattato dicendogli di essere disposta a separarsi da lui soltanto se le avrebbe dato in cambio il testo che ha scritto per Tina. In seguito Nora ha fatto un passo indietro, visto che dopo aver rinunciato all'acquisizione della canzone, si è vendicata umiliando la sorella di Antonio durante la sua prima esibizione in radio con l’aiuto di Enrico Petrucci.

Quest’ultimo nel frattempo ha approfittato della situazione per essere stato respinto in precedenza dalla giovane Amato. Dopo essere stata criticata addirittura sui giornali, Tina ha litigato nuovamente con la madre Agnese, che le ha ribadito di essere contraria alla sua tresca con Sandro. Nonostante ciò, la giovane Amato ha trovato consolazione di nuovo tra le braccia del Recalcati, fino a lasciarsi andare alla passione.

Tina e Sandro potrebbero mettere fine alla loro relazione nei nuovi episodi

Nel corso dell’episodio 170, Elena ha cercato invano di far cambiare idea alla suocera, facendole presente che è difficile per Tina smettere di amare Sandro.

Agnese, sempre convinta che sua figlia abbia commesso un grosso errore, si è confidata con Don Ermanno per la prima volta, che le ha fatto capire con un verso del Vangelo che in amore non esistono soltanto le regole che ha stabilito Dio. La giovane Amato ha fatto di nuovo i conti con dei pettegolezzi a causa di Nora, visto che i giornalisti l’hanno offesa davanti all’ingresso del magazzino dopo quanto accaduto in radio. Intanto la moglie di Sandro ha ribadito le sue accuse a Tina per averle sottratto il marito, scatenando la rabbia di Agnese.

Nell’ultima scena, la madre di Tina si è rassegnata dicendo al figlio Salvatore che sarà la vita a decidere, facendo intuire che il tempo le darà ragione. Un altro indizio che fa pensare che Tina e Sandro si potrebbero lasciare nella quarta serie, sono dei commenti fatti dai loro interpreti. Neva Leoni, l’attrice che veste i panni della giovane Amato, attraverso una foto condivisa sui social in compagnia di Claudio Colica che la vede coinvolta in un progetto non riguardante la soap il paradiso delle signore, ha scritto di aver sposato Mr. Bean. Nello scatto fotografico non è passato di certo inosservato questo commento di Luca Capuano: “Già ti sei dimentica di Recalcati?”. A questo punto, per sapere se il legame tra Tina e Sandro sarà davvero breve come ha aggiunto ironicamente una fan, oppure a farli rimanere insieme sarà un’inaspettata gravidanza, non resta che attendere nuovi spoiler.