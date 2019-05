Nelle prossime puntate italiane della popolare soap “Il Segreto” finalmente verrà fatta luce sul falso decesso di Esperanza e Beltran. I due cugini dichiarati morti nella loro abitazione cubana da Maria Castaneda e Gonzalo Castro metteranno piede a Puente Viejo in carne ed ossa.

Purtroppo i due bambini prima di poter riabbracciare i loro cari alla villa di Francisca Montenegro si troveranno in grave pericolo, a causa di un incidente avuto in auto che coinvolgerà soprattutto la donna che si è presa cura di loro su ordine della figlia di Emilia e Alfonso, e l’autista. Per fortuna Esperanza e Beltran si salveranno grazie all'intervento provvidenziale di Fernando Mesia. Quest'ultimo dopo essersi reso protagonista dell'eroico gesto verserà in delle condizioni disperate, perché si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Il Segreto, spoiler: Esperanza e Beltran arrivano alla villa, Fernando in fin di vita

Maria riceve una terribile notizia, Francisca avvia le ricerche di Esperanza e Beltran

Le trame relative agli episodi che il pubblico vedrà su Canale 5 le prossime settimane, svelano che Maria dopo aver confessato a Fernando che sua figlia e suo nipote in realtà si trovano a Cuba, deciderà di ricongiungersi con i bambini. La Castaneda stranamente non vorrà abbandonare Puente Viejo, dato che ordinerà ad Esperanza e Beltran di raggiungerla, rendendo felice la Montenegro non appena la metterà al corrente della novità.

Accadrà qualcosa di terribile il giorno prefissato per la partenza, visto che la figlia di Emilia e Alfonso verrà a conoscenza tramite una telefonata effettuata dal sergente Cifuentes, che l’automobile su cui viaggiavano i bambini ha avuto un incidente. Il capomastro Mauricio incaricherà ai suoi uomini di mettersi alla ricerca dei due cugini su richiesta di Francisca.

Il salvataggio della figlia e del nipote della Castaneda, Fernando lotta tra la vita e la morte

Intanto l’agitazione per Maria aumenterà a dismisura, visto che dopo essere caduta in preda alla disperazione, inizierà a temere il peggio.

Nell’intricata vicenda si metterà di mezzo ancora una volta Fernando, che essendosi già conquistato la fiducia della Castaneda salvando i suoi genitori dalle grinfie dei soldati del defunto Perez De Ayala, scoprirà che i dispersi si trovano all’interno di una grotta situata vicino alla bocca del diavolo. La moglie di Gonzalo farà un sospiro di sollievo quando apprenderà tramite il Mesia che i suoi congiunti sono rimasti intrappolati in un burrone, mentre i corpi della tata e dell’autista verranno ritrovati senza vita.

Quest’ultimo nonostante la moglie di Raimundo non sarà affatto d’accordo della sua collaborazione, deciderà di rischiare la sua vita per liberare Esperanza e Beltran. Con la sua determinazione il figlio del defunto Olmo, consentirà a Maria di riabbracciare i suoi bambini, ma subito dopo perderà i sensi per aver finito tutte le sue forze. Infine la Montenegro accoglierà i suoi pronipoti alla casona, invece la salute di Fernando apparirà molto grave sin dal primo momento, ma questo escamotage lo farà avvicinare ulteriormente alla moglie di Gonzalo.