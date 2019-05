I prossimi due episodi, giovedì 16 e venerdì 17 maggio, del Paradiso delle signore si prospettano ricchi di avvenimenti decisivi. Luca Spinelli raggiungerà Umberto Guarnieri e gli punterà contro una pistola spingendolo a confessare tutti i segreti che ha tenuto nascosti alla sua famiglia.

Luciano Cattaneo, invece, finirà in ospedale durante l'operazione volta ad incastrare Oscar. Nicoletta prenderà una decisione molto importante per il futuro di sua figlia. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà negli ultimi due giorni della settimana.

Puntata giovedì 16 maggio: la resa dei conti tra Umberto e Luca

L'episodio di giovedì 16 maggio del Paradiso delle signore vedrà come protagonista Umberto Guarnieri. Dopo aver rapito Marta e aver dato luogo ad un incidente, Luca Spinelli raggiungerà villa Guarnieri e punterà una pistola contro il potente Umberto.

L'uomo, messo alle strette dal suo rivale, capirà di dover confessare alla sua famiglia tutti i segreti che nascondeva da anni. A quanto pare, Umberto si troverà ad affrontare tutti i demoni del suo passato. Per quanto riguarda Luciano, il ragioniere sarà invece molto preoccupato per il piano da mettere in atto all'indomani contro Oscar. Cattaneo informerà anche Clelia di quelle che sono le sue intenzioni.

Tina Amato, invece, si troverà a fare i conti con la stampa a causa di alcune dichiarazioni fatte da Nora, l'ex moglie di Sandro Recalcati.

Questa situazione porterà la giovane cantante a scontrarsi pesantemente con sua madre Agnese. La donna, infatti, non ha mai accettato di vedere sua figlia con un uomo sposato. Gabriella, invece, rifiuterà di incontrare il suo spasimante.

Episodio venerdì 17 maggio: Luciano fallisce nel piano e finisce in ospedale

La puntata di venerdì 17 maggio del Paradiso delle signore, invece, sarà ancora più avvincente. In tale occasione vedremo che Umberto rivelerà tutto alla sua famiglia.

Luciano, invece, darà il via all'operazione per far arrestare Oscar. Qualcosa, però, andrà rovinosamente storto e il ragionier Cattaneo finirà in ospedale. Sua moglie Silvia, nel frattempo, si renderà conto del fatto che suo marito ama un'altra donna, Clelia appunto.

La giovanissima Nicoletta, invece, dopo aver dato alla luce la splendida bambina, prenderà un'importantissima decisione per il futuro della neonata. Tina, invece, sarà sempre più decisa ad andare a fondo nella storia con Sandro nonostante le numerosissime avversità e gli ostacoli che si stanno ponendo sul suo cammino.

Infine, Marta e Vittorio si ritroveranno. I due giovani, dopo tutto quello che è accaduto, si lasceranno andare ad un lungo bacio appassionato.