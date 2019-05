Saranno puntate succose e ricche di colpi di scena quelle che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire su Rai 3 dal 20 al 24 maggio. In tale periodo, infatti, avrà luogo il tanto atteso arresto di Gaetano Prisco, anche se la piacevole notizia coinciderà con un'amara sorpresa per Franco.

Quest'ultimo si renderà conto della strana affinità nata tra Angela e Ciro e non potrà fare altro che mettere in guardia quest'ultimo. Serena sarà sul punto di vendere la villa appartenuta a Gigi Del Colle ma Filippo le farà una proposta che la lascerà senza parole. E mentre la guerra tra Marina e Alberto Palladini entrerà nel vivo, Arianna si presenterà al Vulcano con una novità che non piacerà affatto ad Andrea. Le trame della prossima settimana coinvolgeranno anche Mariella e Guido, oltre che Patrizio di nuovo alle prese con il lavoro al Vulcano.

Anticipazioni Un posto al sole: Franco nota l'affinità tra Angela e Ciro

Un posto al sole anticipazioni: una brutta sorpresa per Franco

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 20 al 24 maggio si concentrano sulla confessione di Constantin. Giovanna potrà finalmente procedere con l'arresto di Prisco anche se il malvivente potrebbe renderle la vita difficile. Alla fine, Gaetano verrà restituito alla Giustizia ma nei momenti concitati dell'arresto Franco sarà stupito dal comportamento di Angela e Ciro, che appariranno visibilmente imbarazzati l'uno davanti all'altro.

A questo punto, Boschi deciderà chiarire la situazione, mettendo subito in guardia il pugile. Giungerà il momento del compromesso per la vendita della villa di Gigi Del Colle e Serena discuterà con Filippo in merito all'uso del denaro ottenuto. Roberto Ferri farà loro una sorprendente proposta e Filippo in un primo momento sembrerà disposto a prendere seriamente in considerazione l'idea del padre. Serena, però, apparirà indispettita davanti a tale opportunità.

Trame Un posto al sole: riprende la guerra tra Marina e Alberto

Proseguendo con le anticipazioni di un posto al sole sulle puntate della prossima settimana, Marina apparirà sempre più insofferente per la presenza di Alberto Palladini che continuerà a spadroneggiare ai cantieri. La Giordano cercherà di trovare una strategia per mettere fuori giochi il rivale, anche con l'aiuto di Roberto Ferri il quale però non sembrerà disposto a farsi coinvolgere nell'idea dell'ex moglie.

Salirà la tensione tra Andrea e Arianna quando lei deciderà di presentarsi al Vulcano con una pistola, al fine di difendersi in caso di nuove rapine. E per il Pergolesi sarà difficile convincere la compagna a fare un passo indietro. Patrizio apparirà determinato nel nuovo compito che gli verrà affidato al locale, mentre Guido sarà emozionato in vista del battesimo di Lollo, sperando che Mariella gli chieda di fare da padrino.