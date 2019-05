Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata in un nuovo grande magazzino per signore alla fine degli anni 50 dove si intrecciano le vicende personali di alcune giovani donne. La Rai grazie ad uno straordinario riscontro di ascolti ha deciso di mandare in onda le repliche delle puntate della terza stagione in attesa dei nuovi episodi in arrivo tra ottobre e novembre su Rai Uno.

Gli spoiler di lunedì 20 e martedì 21 maggio svelano che Vittorio riaprirà per la seconda volta il Paradiso, mentre Umberto darà una festa per la figlia Marta, la quale susciterà le attenzioni malvagie di Valerio.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide presenta Luca Spinelli al circolo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardante la puntata in replica di lunedì 20 maggio svelano che a Milano Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) riaprirà i battenti del Paradiso dopo tre anni dalla fine della seconda stagione. Questo sarà possibile grazie all'aiuto del banchiere Umberto (Roberto Farnesi), che gli concederà un generoso prestito. Ma ecco che l'arrivo di una bellissima ragazza manderà in crisi la storia d'amore tra Conti e la Mandelli, nel frattempo accusata di favoreggiamento nell'indagine sulla morte di Pietro Mori.

Il Paradiso delle Signore, repliche puntate lunedì e martedì: Luca salva Marta da un abuso

Intanto Umberto e la cognata organizzeranno una festa in onore di Marta, dove Adelaide presenterà al circolo lo Spinelli: in questa circostanza, Luca sembrerà avere un certo interesse per i Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: Valerio tenta di abusare Marta

Le trame de Il Paradiso delle Signore, incentrate sulla puntata in replica di martedì 21 maggio raccontano che Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) vivrà attimi di panico, quando Valerio cercherà di abusarla.

Fortunatamente la ragazza sarà salvata dall'intervento provvidenziale di Luca (Francesco Maccarinelli). In contemporanea a tutto ciò, Riccardo (Enrico Oetiker), lo strano figlio di Umberto, farà una scommessa con i suoi amici. Il giovane, infatti, dovrà far innamorare la figlia del ragionier Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano).

Luciano attratto da Clelia

Intanto Clelia (Enrica Pintone), una donna affascinante, si candiderà al ruolo di capo-commessa.

La sua presenza catturerà subito l'attenzione di Luciano mentre Umberto vorrà scoprire a tutti i costi quello che è successo tra sua figlia e Valerio. Possiamo anticipare che Adelaide (Vanessa Gravina) non dirà ad Umberto del tentato abuso subito da sua figlia mentre Vittorio si accorgerà che quest'ultima ha un grande talento per la fotografia. Come andrà avanti la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.