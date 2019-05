Alessia Marcuzzi è stata ospitata da Mara Venier a Domenica In per raccontare la sua carriera, la vita privata e i suoi sogni nel cassetto. La conduttrice de L'Isola dei famosi ha svelato di essere una donna molto social e ha regalo un particolare del suo look in una Instagram Stories in versione 'sensuale', con tanto di maschera sul viso e calze lunghe di vari colori.

Si trattava solamente di uno scherzo che la Marcuzzi ha voluto fare ai suoi seguaci per far vedere che è una donna che non si prende mai troppo sul serio. Dopo i suoi dettagli sulla sua vita social, sono arrivati quelli sulla sua vita lavorativa e privata.

La Marcuzzi: 'Sono grata per tutto, ho seminato bene'

Durante l'ospitata a Domenica In, Alessia Marcuzzi ha presentato il suo libro "In viaggio con Alessia", una sorta di guida turistica per far scoprire nuovi luoghi e nuove culture al suo pubblico.

Alessia Marcuzzi si racconta a Domenica In: puntata 19 maggio

Poi la conduttrice si è sbottonata sulla storia d'amore con suo marito Paolo Calabresi: "E' l'unico che mi ha sposata. E' riuscito ad addomesticare me che sono una gattina selvatica. Mi ha conquistato lasciandomi libera. Lui non è mai stato un uomo geloso e mi lascia fare quello che voglio". La Marcuzzi ha svelato di essere una donna piuttosto gelosa in amore: "Io posso partire e fare le vacanze con le mie amiche, mentre mio marito no". Successivamente Mara Venier ha chiesto ad Alessia se è una donna soddisfatta della sua carriera lavorativa.

La Pinella ha risposto dichiarando: "Sono una donna molto felice e fortunata. Sono grata per tutto, ho seminato bene". Proseguendo l'intervista, la donna ha aggiunto: "Poter concretizzare la mia carriera è stato un grande orgoglio. Non tutti riescono a fare ciò che vogliono da bambini, è stato un sogno che si è divenuto realtà. Nel mio percorso sono stata sostenuta da una buona stella". Per quanto riguarda il suo sogno nel cassetto, la conduttrice de L'Isola dei famosi ha confessato: "Vorrei fare una trasmissione sui viaggi, girare il mondo e far scoprire luoghi ai telespettatori".

Insomma, riuscirà la Marcuzzi a realizzare anche questo sogno? Chissà, non rimane che scoprirlo prossimamente, magari in nuove ed entusiasmanti interviste.

Alessia difesa da Maurizio Costanzo dopo il caso Fogli

Ospitata a parte, negli ultimi mesi Alessia Marcuzzi è stata bersagliata da numerose critiche dopo il caso Riccardo Fogli all'Isola dei famosi. Molti hanno criticato l'atteggiamento di distacco della conduttrice nei confronti di un Fogli che veniva attaccato duramente da Fabrizio Corona.

Un episodio che le è costato una quasi generale bocciatura dai vertici di Mediaset. Alla fine è toccato a Maurizio Costanzo difendere la sua collega nella rubrica sulla rivista Nuovo: "Non bisogna dimenticare che la conduttrice romana ha alle sue spalle decine di trasmissioni e anni di gavetta. Che un programma, per quanto discusso e fortunato, possa influenzarne il destino professionale, a me pare ingiusto. Magari Alessia riuscirà a ricavare una nuova forza da questo episodio sgradevole e tornare più forte di prima: ha potenziale e lo dimostrerà".