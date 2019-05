Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Paradiso delle Signore, la soap opera campione di ascolti di Rai 1. Nelle puntate in onda mercoledì 15 e giovedì 16 maggio, Marta verrà salvata da Umberto e Vittorio mentre Luciano sarà disposto a tutto pur di incastrare Oscar.

Il Paradiso delle Signore: Marta in ospedale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative all'episodio 178 di domani 15 maggio, annunciano che Vittorio (Alessandro Tersigni) e Umberto (Roberto Farnesi) riusciranno a portare in salvo Marta, coinvolta in un drammatico incidente insieme a Luca Spinelli. I due uomini, a questo punto, chiameranno subito un'ambulanza che trasporterà la giovane Guarnieri al più vicino ospedale. Nel frattempo Luciano rivelerà a Clelia che è arrivato il giorno per far cadere Oscar nella trappola.

Il Paradiso delle Signore, spoiler mercoledì e giovedì: Luciano rischia la vita

Trame Il Paradiso delle Signore: Nora si vendica di Tina

I dottori, invece, permetteranno a Marta (Gloria Radulescu) di tornare a casa dai suoi famigliari. Qui sarà accolta da Adelaide (Vanessa Gravina), tornata dal suo viaggio a Parigi. Inoltre la Guarnieri pretenderà che il padre smonti le accuse fatte da Spinelli nei suoi confronti. Luca, infatti, ha detto che Umberto avrebbe messo sul lastrico i Fonseca. Nel frattempo Gabriella riceverà un'altra lettera dal suo innamorato misterioso al Paradiso, mentre Nora continuerà a tramare contro Tina.

L'esibizione canora di quest'ultima, infatti, non avrà il risultato sperato. In seguito, Nora l'accuserà di aver rovinato le sue nozze con il discografico. Infine Vittorio e la giovane Guarnieri avranno un lungo confronto dove faranno il punto della vicenda appena vissuta.

Luciano in pericolo

Gli spoiler della puntata 179 de Il Paradiso delle Signore, in onda giovedì 16 maggio, svelano che il ragionier Cattaneo apparirà molto agitato dopo aver ideato un piano contro Oscar.

Agnese, intanto, tornerà sui suoi passi dopo che la figlia è stata messa su tutti i giornali per colpa di Nora. Le dichiarazioni di quest'ultima, infatti, faranno litigare furiosamente madre e figlia. In seguito, Agnese aiuterà Gabriella (Ilaria Rossi) nel nuovo lavoro, tanto che la Venere rinuncerà ad incontrare il suo ammiratore segreto. Nel frattempo la strategia per incastrare Oscar avrà inizio, se non accadesse un imprevisto inaspettato. Luciano, infatti, metterà a repentaglio la propria vita pur di mandare in prigione il marito di Clelia (Enrica Pintore).

A Villa Guarnieri Spinelli (Francesco Maccarinelli) si presenterà davanti ad Umberto con la pistola in mano. Come continuerà la vicenda? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni su questa soap opera di Rai Uno.