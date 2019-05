Ieri, lunedì 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata del Reality Show Grande Fratello. In tale occasione sono stati affrontati numerosi temi molto delicati. La protagonista della serata è stata sicuramente Francesca De Andrè. La nipote dell'omonimo cantante si è resa protagonista di alcuni gesti e parole davvero molto compromettenti.

Proprio per questo motivo, la maggior parte dei telespettatori si aspettata che la produzione del reality show, compresa Barbara D'Urso, prendesse dei seri provvedimenti contro di lei. Questo, però, non è affatto accaduto e la cosa non è andata molto a genio ad alcuni telespettatori. Questi hanno, infatti, sollevato una questione molto interessante. L'anno scorso, Baye Dame fu squalificato e mortificato in diretta per aver aggredito verbalmente Aida Nizar. Ebbene, per quale ragione Francesca De Andrè non ha ricevuto lo stesso trattamento? Alcuni spettatori sono convinti che il GF la "protegga".

GF sotto accusa, il web chiede la squalifica per Francesca: troppo arrogante e aggressiva

I comportamenti aggressivi adoperati da Francesca De Andrè al Grande Fratello 16

Francesca De Andrè si è sempre contraddistinta per il suo carattere molto forte e i suoi modi di fare alquanto aggressivi e pungenti. Nel corso delle settimane trascorse all'interno della casa più spiata d'Italia la nipote del cantante si è scontrata pesantemente con Mila Suarez, l'eliminata della puntata di ieri. Le due donne hanno avuto degli screzi molto pesanti che hanno infastidito i telespettatori.

La De Andrè ha dato dei soprannomi molto cattivi alla coinquilina. L'ha chiamata "scimmia", "mongoloide", per non parlare di quanto detto alla presunta amante del suo fidanzato ieri sera. Rosi, infatti, è entrata in casa per potersi confrontare con Francesca, ma la discussione si è surriscaldata nel giro di pochissimo tempo e la De Andrè ha fatto delle allusioni davvero molto pesanti contro la sua interlocutrice.

La produzione e Barbara D'Urso adoperano due pesi e due misure verso i concorrenti?

Ad ogni modo, nonostante questi ripetuti comportamenti errati, aggressivi ed arroganti, Francesca non ha ricevuto nessun provvedimento disciplinare da parte della produzione del Grande Fratello. Questo sta facendo avanzare l'ipotesi che i piani alti del reality show adoperino due pesi e due misure a seconda dei concorrenti.

L'anno scorso, infatti, per cose reputate decisamente meno gravi, il concorrente Baye Dame fu mortificato in diretta ed espulso immediatamente dalla casa del GF dopo aver verbalmente aggredito Aida Nizar. Secondo la maggior parte dei telespettatori, Francesca ha fatto di peggio. Per questo motivo meriterebbe anche lei di essere espulsa.