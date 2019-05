Gli spoiler della famosa telenovela Il Paradiso delle signore riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate della serie televisiva che andrà in onda dal 13 al 17 maggio, Antonio dedicherà ad Elena un'appassionante serenata siciliana del settecento, nel mentre Sandro lo accompagnerà con la chitarra. Successivamente Umberto e Vittorio decideranno di andare a cercare Marta in Liguria, nella villa dove Luca Spinelli tiene segregata la donna. Una volta arrivati sul posto, però, i due non riusciranno a trovare Marta. Nel contempo Spinelli andrà via dalla villa, prima dell'arrivo di Vittorio e Umberto, ma nel tragitto avrà un incidente.

Il Paradiso delle signore, spoiler dal 13 al 17 maggio.

Vittorio e Umberto preoccupati per Marta

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, come detto in onda da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, Vittorio e Umberto saranno notevolmente preoccupati per non aver trovato Marta e andranno immediatamente a cercarla nei boschi vicini. In seguito i due uomini ritroveranno la ragazza in una sorta di burrone. Nel frattempo Luca non si troverà, poiché è fuggito. Successivamente Umberto e Vittorio porteranno Marta ad eseguire dei controlli in ospedale.

Intanto Adelaide verrà a scoprire dell'infortunio di Marta e si precipiterà a Milano. Frattanto Tina si esibirà in radio e canterà la canzone che Sandro ha scritto specificatamente per lei. In seguito, sempre Tina avrà una discussione con Nora. Nel contempo Gabriella riceverà una nuova lettera dal suo corteggiatore sconosciuto ma cambierà decisione e non vorrà più conoscerlo.

Luca Spinelli si presenta a villa Guarnieri

A Villa Guarnieri arriverà improvvisamente Luca Spinelli, il quale si scontrerà con Umberto e gli punterà una pistola contro.

In seguito Luciano andrà in ospedale dopo l'operazione contro Oscar. Successivamente Tina prenderà una complicata decisione e sceglierà di vivere completamente e liberamente il suo rapporto con Sandro Recalcati. Intanto Silvia sospetterà che Luciano ami un'altra donna. Infine Vittorio e Marta parleranno del loro futuro insieme e si baceranno appassionatamente.

Dove guardare on line le puntate de Il Paradiso delle signore

In attesa che vengano trasmesse le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, si ricorda che tutti gli episodi già andati in onda, possono essere guardati in streaming on line registrandosi gratuitamente sulla piattaforma apposita MediasetPlay.it.

Oltre alle attuali puntate della telenovela, nel sito dedicato sono presenti anche molte delle trame dei numerosi episodi già visti in televisione, ma anche interessanti video sulle varie anticipazioni delle prossime puntate.