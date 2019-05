La soap opera spagnola “Una Vita” riesce a catturare l’attenzione dei telespettatori grazie ai colpi di scena che non mancano mai. Nelle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva LA 1 TVE la settimana in corso, si ripresenterà ad Acacias 38 il malvagio uomo che ha ucciso Samuel Alday. Si tratta di Cristobal, che rimetterà piede nel quartiere iberico per uccidere Genoveva. Quest’ultima verrà protetta dal nuovo compagno Alfredo, che cercherà di corrompere il criminale con del denaro. La presenza dell’omicida del figliastro di Ursula Dicenta, non passerà inosservata a Lolita.

Trame spagnole Una Vita: Lolita riconosce l’assassino di Samuel Alday

Servante si prende cura di Marcellina, Antonito rimane ad Acacias 38

Le anticipazioni degli episodi iberici, in onda dal 13 al 17 maggio 2019, svelano che Lolita dirà a Ramon di essere molto preoccupata per la proposta che ha fatto Antonito all’ispettore. Carmen dopo aver scoperto che i Palacios potrebbero cadere in una trappola, riuscirà a non far andare il marito della Casado in Africa. Bellita ed Emilio condivideranno un momento intimo che verrà interrotto da Tape.

Jacinto e Servante cercheranno un rimedio per porre fine alla malattia di Marcellina. Ursula verrà assunta a lavorare nel ristorante grazie all'intervento di Agustina. Nel contempo Genoveva non riuscirà a stare tranquilla, dopo aver ricevuto una lettera da una sua amica del passato chiamata Marlen. Antonito grazie a Carmen non sarà più costretto a fare il servizio militare. Quest’ultima farà credere all’ispettore militare che Ramon ha dei problemi di memoria.

Successivamente Marcellina riprenderà conoscenza dopo essere stata colpita alla nuca da Servante, ma purtroppo apprenderà di essere allergica ai fiori.

Carmen si sente a disagio, la scoperta di Lolita

Ramon dopo essersi trasferito a casa di Antonito e Lolita, vorrà annunciare in pubblico la sua relazione sentimentale con Carmen. Jose riceverà un telegramma molto importante dall'Argentina, mentre Alfredo sospetterà che Genoveva e Marlén si siano incontrate in segreto.

Bellita vorrà tornare sul palcoscenico, invece il Dominguez dovrà partire prima del previsto. Emilio si rifiuterà di rendere pubblica la sua storia d’amore con Cinta su richiesta della stessa. Servante deciderà di licenziare Carmen dopo aver appreso che si è fidanzata con Ramon. Intanto Marlén proporrà a Genoveva di porre fine alla vita di Alfredo. Carmen con l’aiuto di Fabiana chiederà a Servante di farla continuare a lavorare nella loro pensione.

Ramon regalerà degli abiti a Carmen, mentre un industriale tessile rimarrà affascinato da Cinta. Servante e Casilda verranno contagiati dalla stessa allergia di Marcelina. Agustina farà allarmare Ursula con la sua eccessiva stanchezza. Genoveva dopo aver detto a Marlén di non affrontare suo marito e di lasciare il quartiere spagnolo, sorprenderà Alfredo parlare nella loro abitazione con Cristobal (l’assassino di Samuel). Carmen si sentirà a disagio non appena Ramon le dirà di sembrare la copia di Trini. Agustina non crederà che i suoi malesseri siano dovuti all’età. Cinta ed Emilio si daranno un bacio sotto lo sguardo di Camino. Alfredo darà dei soldi a Cristobal per mettere in salvo Genoveva. Lolita sarà convinta di aver riconosciuto colui che ha messo fine all’esistenza di Samuel. Infine Genoveva scoprirà tramite una fotografia che suo marito ha baciato un giovane uomo.