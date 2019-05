In questi giorni si sta parlando della partecipazione data per certa di Raffaella Carrà alla nuova edizione del talent show 'Amici', che ha avuto inizio nel mese di aprile. Si tratta di una novità importante che andrebbe a far crescere la levatura del prodotto televisivo e si vociferava questa ipotesi che, nel corso del tempo, è divenuta sempre più concreta. Con il passare delle ore, sembra rappresentare una certezza questa notizia, che vedrebbe arrivare la famosa artista internazionale nel programma di Maria De Filippi.

Intorno a questo arrivo, potrebbe aver inciso anche l'incontro avvenuto giovedì scorso tra Raffaella Carrà e Maria De Filippi nella trasmissione intitolata 'A raccontare comincia tu', che ha il compito di fare un riassunto della vita degli ospiti. La De Filippi ha avuto modo di ripercorrere i momenti importanti della sua vita lavorativa e privata. La moglie di Maurizio Costanzo ha parlato del rapporto con il figlio adottivo Gabriele e si tratta di un caso raro, visto che la presentatrice non ha mai posto l'accento su questa vicenda.

Questa intervista ha dimostrato che non c'è mai stato alcun tipo di rivalità tra le due conduttrici, che hanno fatto notare una certa empatia nel corso dell'appuntamento con A raccontare comincia tu.

La possibile sostituzione della cantante Loredana Bertè

Dunque sono state smentite le voci passate e la Carrà ha voluto rivelare dei suoi pareri alla De Filippi in merito ai ballerini in gara di Amici. In particolare ha posto l'accento sul ballerino Rafael, verso il quale ha sottolineato una certa stima.

Inoltre nel corso della puntata, le due presentatrici si sono scambiate molti complimenti. Le ultime notizie raccontano di una Raffaella Carrà pronta a sbarcare nel programma Amici, ma non è stato detto in quale veste. Alcuni giornali sottolineano la possibilità che la Carrà prenda il posto di Loredana Bertè, ma non c'è ancora nulla di ufficiale. Bisogna sottolineare che in questa stagione si sta verificando una gara degli ascolti molto equilibrata tra Amici e 'Ballando con le stelle'.

La stima per il talent

Il talent nel corso di queste puntate si è caratterizzato per i continui scontri tra gli insegnanti e Loredana Bertè. Gli indizi fanno pensare che dall'11 maggio la Carrà potrebbe sbarcare al talent show e non dovrebbe esserci Loredana Bertè, impegnata con lo spettacolo che sta portando in giro per l'Italia. La Raffaella nazionale potrebbe vestire i panni di giudice per una puntata. D'altronde l'artista nel corso dell'intervista fatta a Maria De Filippi in 'A raccontare comincia tu', ha sottolineato il suo amore per il talent show.