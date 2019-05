Fabrizio Cilli è stato espulso dal Trono Over di Uomini e donne nella puntata andata in onda lo scorso 25 aprile. Maria De Filippi non ha dato troppe spiegazioni in merito a questo provvedimento, avvenuto dopo la scoperta delle reali intenzioni del cavaliere: non un sincero interesse per Gemma Galgani, quanto piuttosto il desiderio di apparire in televisione. Il compito di chiarire ulteriormente l'accaduto è arrivato dal diretto interessato che, dopo uno sfogo iniziale, ha inviato un messaggio alla redazione di Uomini e Donne, chiedendo scusa per avere preso in giro il pubblico e la redazione stessa.

Gossip Uomini e donne: Fabrizio Cilli chiarisce le sue motivazioni

E nella giornata di ieri, 2 maggio, Fabrizio ha anche rilasciato un'intervista a Instaradio nella quale ha rinnovato le sue scuse, aggiungendo dei dettagli sulla sua attuale situazione sentimentale.

Uomini e Donne, Fabrizio: 'È stato un gravissimo errore'

Intervistato da Giovanni Otis su Instaradio, Fabrizio Cilli ha ammesso di non essersi aspettato un simile polverone dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Sono in molti, infatti, a parlare di lui e a criticarlo per le bugie raccontate davanti alle telecamere.

Pubblicità

L'ex cavaliere a tal proposito ha ammesso: "Effettivamente tutti i torti non li hanno, si sentono presi in giro ed è giusto che si sentano così. Io però le offese non le accetto". Ha quindi confermato quanto già dichiarato nella lettera di scuse inviata alla redazione di Uomini e Donne: un amico gli ha consigliato di iscriversi al programma per corteggiare Gemma Galgani e lui ha colto al balzo l'opportunità senza pensare alle conseguenze. Poco dopo, infatti, è stato chiamato dalla redazione ed è arrivato in studio, ma mai avrebbe immaginato di andare avanti nel programma. L'occasione è stata perfetta per scusarsi con la dama torinese, da lui definita una brava persona.

L'ex cavaliere si professa single

Proseguendo con le dichiarazioni a Instaradio, Fabrizio Cilli ha parlato anche della sua fantomatica fidanzata che ha preso le sue difese dopo l'allontanamento da Uomini e Donne. Ma l'ex cavaliere ha negato di avere con lei una relazione stabile, al contrario si è professato single: "Ci sono stati dei periodi in cui ci siamo avvicinati ma la cosa non si è mai concretizzata. Non è mai stata una storia seria. Quando sono uscito dal programma l'ho chiamata per chiudere definitivamente".

Pubblicità

Cilli ha quindi aggiunto di essere rimasto solo e l'unica persona che al momento è al suo fianco è un'amica, Teresa, che gli sta fornendo il sostegno morale di cui ha bisogno. Ha chiuso l'intervista a Giovanni Otis, scusandosi ancora con Maria De Filippi e la redazione: "È importante chiedere scusa alle persone che ho offeso e ringraziare la redazione che mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Se mi chiederanno un risarcimento per i costi sostenuti glielo darò, un pochettino per volta".

Pubblicità

Scuse sono state rivolte anche ad Annamaria Adinolfi, chiamata in causa con la telefonata di Gianni Sperti.