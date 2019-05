Le vicende de Il Paradiso delle Signore continueranno ad emozionare i telespettatori di Rai Uno. Nelle puntate in replica in onda dal 27 al 31 maggio, vedremo Marta divisa tra Vittorio Conti e Luca Spinelli. Riccardo, invece, farà una sorpresa per Nicoletta mentre Tina mentirà ad Agnese.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo corteggia Nicoletta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardante le repliche delle puntate in onda dal 27 al 31 maggio svelano che Vittorio chiederà a Marta di aiutarlo ad evitare l'arresto di Andreina, sebbene non le riveli che è la sua fidanzata. Intanto Luca si avvicinerà sempre di più alla famiglia Guarnieri, tanto da fare un importante dono ad Adelaide. Un modo per mostrarle il suo interesse.

Il Paradiso delle Signore, trame repliche al 31 maggio: Vittorio inganna Marta

Ma il regalo susciterà la gelosia di Umberto. Riccardo, invece, continuerà a corteggiare la Cattaneo. Un comportamento che renderà entusiasta Silvia, la quale si augurerà che Nicoletta abbia un tornaconto vantaggioso sposando un Guarnieri.

Trame Il Paradiso delle Signore: Marta scopre l'inganno di Vittorio

Vittorio avrà un confronto con Andreina, in quanto desidererebbe che scappasse nuovamente alla giustizia almeno fin quando non saranno recuperate altre prove.

Ma Andreina dimostrerà di non essere dello stesso avviso. Inoltre la sua presenza causerà un sacco di grattacapi non solo a Conti. Marta, infatti, scoprirà che quest'ultimo l'ha ingannata per coprire una donna ricercata dalla polizia. Al Paradiso, Clelia vivrà dei momenti tragici in quanto un malvivente le chiederà di falsificare alcuni documenti. Una decisione che potrebbe mettere in forse il suo lavoro da capo-commessa.

Tina mente alla madre

Le trame de Il Paradiso delle Signore, in onda la prossima settimana svelano che Tina comincerà ad accusare dei sensi si colpa nei confronti della madre.

La giovane Amato, infatti, inizierà a raccontarle un sacco di bugie in merito al suo lavoro al Paradiso. A tal proposito, prenderà una decisione che peggiorerà ulteriormente la sua situazione. Umberto, invece, pregherà Vittorio affinché convinca Marta ad abbandonare il lavoro di fotografa al Paradiso. Ma ecco che la giovane farà di testa sua dopo aver saputo le intenzioni del genitore. Intanto Ludovica dimostrerà di essere innamorata di Riccardo, tanto da sconvolgere Nicoletta con la sua confessione.

La Guarnieri esce con Luca

Marta se la prenderà ancora di più con Vittorio dopo aver scoperto la faccenda di Andreina. Infatti capirà che Conti le ha sottratto le idee per fare pubblicità al grande magazzino, tanto da andare a cena con Luca per fargli un torto. A tal proposito, la figlia di Umberto troverà alcuni punti in comune con lo Spinelli. Allo stesso tempo Nicoletta deciderà di avere un confronto con Clelia dopo essere rimasta pietrificata dalle confessioni di Ludovica.

Salvatore e Antonio, invece, prenderanno le parti della sorella, tanto da cercare di convincere la madre a farla rimanere a lavorare al grande magazzino.

Adelaide gelosa di Spinelli

Riccardo cercherà di recuperare terreno con Nicoletta, tanto da farle capire che le sue intenzioni sono serie. A tal proposito, chiederà a Gabriella di aiutarlo ad organizzare una festa speciale. Nel frattempo Luca farò un gesto nei confronti della madre di Marta, che susciterà la gelosia di Adelaide. Infine Agnese cercherà di sfruttare il senso di colpa di Tina per convincerla a licenziarsi dal grande magazzino milanese. Come avanzerà la storia? Le nuove trame de Il Paradiso delle Signore lo sveleranno.