I fan del famoso sceneggiato Il Paradiso delle signore dopo aver assistito al gran finale di stagione, trasmesso la scorsa settimana su Rai Uno, a partire dal 20 maggio potranno rivedere tutte le avventure iniziando dal primo episodio. Nonostante manchino diversi mesi alla messa in onda delle nuove trame in programmazione il prossimo ottobre, sul web iniziano a trapelare i primi spoiler.

Tra le tante coppie nate nel grande magazzino milanese, c’è quella composta da Gabriella Rossi e Salvatore Amato. Ci sono numerosi indizi che fanno sperare al pubblico che quest’ultimo e la venere potrebbero convolare a nozze.

Riassunto episodi terza stagione: Irene fa allontanare Gabriella e Salvatore

Nel corso delle puntate che hanno caratterizzato la terza serie ha tenuto sicuramente banco la relazione sentimentale tra Salvatore e Gabriella. Quest’ultima ha dimostrato in ogni occasione di provare dei forti sentimenti per il giovane Amato, ma proprio quando era sul punto di riuscire a conquistarlo si è messa di mezzo un’altra donna.

Il Paradiso delle signore, nuova stagione: probabili nozze tra Gabriella e Salvatore

Si tratta di Irene che ha fatto allontanare la Rossi dal fratello di Antonio facendo credere alla venere che l'uomo sia rimasto il solito dongiovanni. Dopo essersi accorto dell’allontanamento di Gabriella, Salvatore ha scoperto i motivi del suo comportamento grazie all'intervento di Federico. A quel punto il figlio di Agnese ha deciso di scrivere delle lettere romantiche alla venere su consiglio di Elena. Dopo essersi rifiutato di dire al fratello Antonio se si presenterà alle sue imminenti nozze in compagnia di Gabriella, Salvatore ha sorpreso la diretta interessata facendole recapitare delle missive anonime tramite Federico.

Dopo non aver avuto il coraggio di dichiararsi, Salvatore ha fatto un passo in avanti facendo dei complimenti a Gabriella il giorno del matrimonio di Elena e Antonio.

Tina furiosa per non aver preso il bouquet di Elena, il fratello di Antonio si potrebbe sposare

Durante i festeggiamenti del lieto evento, Gabriella ha preso il bouquet della sposa scatenando la rabbia di Tina. Sempre negli episodi che i telespettatori hanno avuto modo di guardare dal 13 al 17 maggio , Silvia e Clelia hanno assistito Nicoletta durante il parto.

Dopo essersi esibita per la prima volta alla radio, Tina ha avuto una brutta sorpresa per colpa dell’intromissione di Nora. Luciano è riuscito a portare al termine il suo piano per far arrestare Oscar, ma subito dopo è finito in ospedale per essere intervenuto in prima persona. La Cattaneo ha continuato a non fidarsi del marito dato che ha sospettato che sia ancora innamorato della Calligaris. La giovane Amato, pur essendo stata criticata sui giornali, ha deciso di vivere la sua storia d’amore con Sandro entrando nuovamente in conflitto con la madre Agnese.

Umberto, a seguito della minaccia di Spinelli, ha fatto delle confessioni sconvolgenti riguardanti il suo passato alla sua famiglia. Nicoletta ha messo al mondo una bambina tra le mura del Paradiso. Infine per Vittorio e Marta c’è stato un lieto fine dato che si sono dichiarati amore eterno. A questo punto, per sapere chi continuerà a fare parte del cast di questa telenovela e se ci saranno davvero i fiori d’arancio per Gabriella e Salvatore nella nuova stagione, visto che i presupposti non mancano, non resta che attendere le prossime anticipazioni.