La nota soap opera Il Segreto continua ad entusiasmare milioni di telespettatori. Alcune delle anticipazioni delle prossime puntate riguardano il nuovo dottore Alvaro Fernandez, interpretato dall'attore Alessandro Bruni, il quale intraprenderà una bella amicizia con Elsa Laguna. All'inizio il dottor Alvaro non si fiderà di Elsa e arriverà a chiamarla 'assassina di bambini', poiché la incolperà dell'aborto di Antolina. Successivamente Fernandez si pentirà di aver giudicato male la Laguna e le chiederà scusa. Di seguito le altre anticipazioni delle future puntate de Il Segreto.

Isaac non si fida di Alvaro

Nelle prossime puntate de Il Segreto, il dottor Alvaro Fernandez verrà improvvisamente assalito nella piazza del paese da alcuni delinquenti. In seguito Fernandez confesserà ad Antolina che è indebitato con uno strozzino, poiché in passato ha dovuto chiedere una somma di denaro per poter aiutare alcuni bambini malati di morbillo che vivevano in un orfanotrofio in Portogallo. Successivamente la Laguna sarà molto colpita da Alvaro, mentre Isaac sarà parecchio geloso ed infastidito a causa del rapporto venutosi a creare tra il dottore e la sua ex.

Isaac non si fiderà di Fernandez e sarà convinto sempre di più che il dottore nasconda qualcosa. Poi l'uomo andrà a confidare le sue preoccupazioni su Alvaro a Matias. Quest'ultimo sottovaluterà la situazione, infatti consiglierà all'uomo di lasciare andare definitivamente Elsa e pensare soltanto ad Antolina.

Isaac affronta Alvaro

Isaac Guerrero non seguirà il consiglio del suo amico Matias e affronterà Alvaro per annunciargli che è al corrente dell'aggressione.

Fernandez chiederà al Guerrero di non interferire più nella sua vita. Poi il dottore racconterà la vicenda ad Elsa. Quest'ultima rivelerà ad Alvaro tutta la verità riguardo il suo passato tra lei ed Isaac. Successivamente la Laguna cederà a Fernandez una busta contenente molti soldi e offrirà all'uomo di prenderli per saldare i suoi debiti, ma in cambio non dovrà chiederle da dove provenga il denaro. In seguito Alvaro Fernandez accetterà la proposta di Elsa. Poi il dottore troverà un nuovo lavoro, poiché verrà assunto da Carmelo nel ruolo di medico titolare nello studio di Puente Viejo.

Dove guardare in streaming le puntate de Il Segreto

Aspettando la messa in onda delle future puntate de Il Segreto, si ricorda che tutti gli episodi già trasmessi possono essere rivisti grazie al sito dedicato MediasetPlay. Nella piattaforma sono disponibili alcuni video interessanti, anche riservati alle anticipazioni della telenovela.