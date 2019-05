Uno storico personaggio femminile dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” nato dalla penna di Aurora Guerra, nell’episodio numero 2.002 che il pubblico italiano vedrà prossimamente, farà i conti con dei nuovi problemi di salute. Si tratta di Adela, che avrà l’ennesima crisi a causa dello spostamento della scheggia rimasta nel suo cervello a seguito dell’aggressione ricevuta dal suo nemico del passato Basilio. L’insegnante avrà un mancamento, dopo essere venuta a conoscenza della nuova proposta lavorativa che la sua amica Irene Campuzano ha ricevuto da parte di Anacleto Totana.

La vendetta della moglie di Severo, la generosa offerta di Anacleto

Le trame delle prossime puntate italiane che dovrebbero essere trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, ci dicono che Irene stanca che Anacleto continui a fingere di essere l’autore dei suoi articoli si vendicherà. La moglie di Severo scriverà un reportage discriminatorio nei confronti del suo datore di lavoro, facendolo andare su tutte le furie. A quel punto il Totana licenzierà la Campuzano per averlo messo in ridicolo.

Il Segreto, spoiler: Adela perde i sensi durante una conversazione con Irene

Quest’ultima per fortuna verrà assunta in una redazione giornalista molto conosciuta in Spagna. Successivamente la moglie del Santacruz tornerà a rapportarsi con Anacleto, che tramite una chiamata telefonica le dirà di volerla vedere. La giornalista dopo un’iniziale titubanza accetterà di incontrare il Totana, ma prima di recarsi all’appuntamento apparirà piuttosto ansiosa. Quest’ultimo a gran sorpresa proporrà ad Irene di tornare a scrivere per lui dandole finalmente il consenso di poter scegliere qualsiasi argomenti, ma soprattutto per firmare tutti i suoi scritti.

Adela ha una nuova crisi, Carmelo preoccupato

L’offerta di Anacleto sarà abbastanza conveniente, dato che farà presente alla Campuzano che se tornerà a collaborare con lui, potrà continuare a mantenere l’impiego nell’altra testata giornalistica. La moglie di Severo metterà subito al corrente Carmelo e Adela della nuova proposta di lavoro ricevuta, e nel bel mezzo della conversazione darà l’impressione di essere disposta a dare una seconda possibilità al signor Totana con l’intento di assicurare un maggiore benessere economico alla sua famiglia.

La madre di Ulpiano non sarà affatto d’accordo con la scelta della sua amica, visto che la inviterà a non farsi ingannare nuovamente da Anacleto. Purtroppo la maestra dopo aver alzato il tono della sua voce per far cambiare idea ad Irene, perderà i sensi, facendo allarmare il marito Carmelo. Quest’ultimo avendo saputo in precedenza che i medici non sono riusciti ad estrarre la scheggia di una pallottola in una zona del cervello molto delicata della sua amata, chiederà a Severo di contattare subito un dottore.