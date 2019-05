In merito alle prossime puntate de Il Segreto, alcune anticipazioni riguardano Alvaro Fernandez, interpretato dall'attore Alessandro Bruni, il quale arriverà a Puente Viejo per sostituire il dottor Zabaleta, dopo la tremenda epidemia che ha colpito improvvisamente il paese.

Nel contempo Alvaro Fernandez conoscerà Elsa Laguna, con la quale passerà molto tempo per occuparsi degli ammalati all'ospedale del campo. In un primo momento Elsa non andrà molto d'accordo con il nuovo dottore, dal momento che l'uomo la considererà responsabile per l'aborto subito da Antolina. Addirittura il dottor Fernandez arriverà a dire ad Elsa che è 'un'assassina di bambini'.

Elsa e Alvaro Fernandez collaborano

Nelle prossime puntate de Il Segreto, il dottor Alvaro Fernandez, inizialmente diffidente nei confronti della Laguna, farà poi caso al comportamento premuroso e cordiale della donna con i malati e cambierà immediatamente il giudizio su di lei.

Poi Fernandez chiederà scusa alla donna per averla giudicata senza prima averla conosciuta. Dopo il chiarimento, Elsa e Alvaro mostreranno di avere stima reciproca e intraprenderanno un'amicizia. In seguito Antolina noterà l'avvicinamento tra i due e ne approfitterà per insinuare in Isaac dei dubbi sul rapporto appena nato. Frattanto Isaac vorrà far funzionare il suo rapporto con Antolina, ma sarà talmente geloso di Elsa che andrà dal dottor Fernandez per intimargli di lasciar perdere la donna.

Poi il dottore sarà parecchio turbato e impressionato dalle parole dell'uomo e andrà subito dalla Laguna per avere dei chiarimenti. Dopo aver parlato con Elsa, Fernandez capirà che la donna ha avuto una relazione in passato con Isaac.

Alvaro Fernandez viene aggredito

Il dottor Alvaro Fernandez verrà improvvisamente aggredito nella piazza di Puente Viejo da quattro uomini che lo picchieranno brutalmente. In seguito all'aggressione il dottore non chiederà aiuto a nessuno e andrà a rintanarsi nell'ospedale da campo.

Successivamente Elsa troverà il dottor Fernandez e gli presterà immediatamente soccorso, ma non potrà avvertire il dottor Zabaleta dell'accaduto, poiché Alvaro ha chiesto alla donna di tenere il massimo riserbo sulla vicenda. Poi il dottore chiederà alla Laguna di fornirgli delle garze e alcune medicine, dato che penserà di avere delle costole rotte a causa delle botte ricevute dai malintenzionati. Dopo Fernandez confesserà ad Elsa che in passato ha chiesto dei soldi ad un certo strozzino per poter pagare le medicine ai bambini malati di morbillo dell'orfanotrofio dove lavorava in Portogallo.

L'uomo aveva chiesto l'aiuto dell'usuraio proprio dopo la morte di uno di quei bambini e si era ripromesso di non far accadere più una simile tragedia.