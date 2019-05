Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate, Maria Castañeda, interpretata dall'attrice Loreto Mauleón, sarà convinta che il suo ex marito Fernando Mesia sia improvvisamente cambiato.

Poi Maria si scontrerà anche con la madrina Francisca, per far valere le sue convinzioni sull'uomo. In seguito Maria sarà notevolmente grata a Fernando per aver aiutato i suoi genitori, Alfonso ed Emilia, ma soprattutto per aver salvato i figli Esperanza e Beltran. Pertanto la donna non si sentirà più in pericolo in presenza del Mesia e spronata da nonno Raimundo chiederà all'uomo di rimanere a Puente Viejo per prendere il controllo dei conti della villa.

Il Segreto, anticipazioni: Fernando Mesia si tratterrà a Puente Viejo.

Fernando rimane a Puente Viejo

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Fernando Mesia accetterà di trattenersi a Puente Viejo, poiché è ancora molto innamorato di Maria Castañeda. In seguito il Mesia trascorrerà parecchie serate in compagnia di Beltran ed Esperanza, ai quali leggerà molte fiabe della buonanotte, come Peter Pan. Poi Fernando avrà in mente una sorpresa per i bambini. Successivamente il Mesia vorrà portare Beltran ed Esperanza al cinema in compagnia di Maria, dove stanno trasmettendo il film di Peter Pan.

Maria sarà ancora notevolmente preoccupata per la salute dei suoi bambini a seguito dell'incidente. Per tale ragione annuncerà a Fernando che per il momento preferirebbe che i bambini non escano di casa.

Francisca vuole rovinare la sorpresa di Fernando

Fernando cercherà di trovare una soluzione affinché Beltran ed Esperanza possano guardare il film di Peter Pan. In seguito il Mesia grazie alle sue conoscenze riuscirà a far trasmettere la pellicola nella villa, in modo che i bambini non debbano uscire di casa.

I bambini saranno notevolmente allegri e felici per la sorpresa, ma Donna Francisca farà di tutto per intromettersi e mandare in fumo i piani di Fernando. Successivamente la Montenegro per ostacolare la serata organizzata dal Mesia offrirà a Maria di portare i bambini al cinema a vedere Peter Pan insieme a lei. La Castañeda però dirà di no anche a Francisca. Infine, la Montenegro chiederà a Maria se prova dei sentimenti verso Fernando, ma la donna negherà.

Dove vedere in streaming le puntate de Il Segreto

Aspettando le nuove puntate de Il Segreto, si ricorda che tutti gli episodi trasmessi possono essere guardati grazie al sito dedicato MediasetPlay.it. In aggiunta alle puntate della telenovela spagnola, nella piattaforma apposita sono presenti anche diversi video delle anticipazioni delle prossime puntate.