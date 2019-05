Drammatico colpo di scena nelle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse tra qualche settimana su Canale 5. Julieta, infatti, vivrà un momento davvero difficile quando verrà violentata da Eustaquio e Lamberto, disposti a tutto pur di vendicarsi del torto subito.

Il Segreto: Saul e Julieta si sposano

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia, si soffermano su Julieta e Saul, i quali riusciranno a diventare marito e moglie nonostante le minacce di Eustaquio Molero. Il proprietario delle miniere, infatti, sarà molto arrabbiato nei confronti della Uriarte per aver aiutato Severo nella questione dei territori de Las Lagunas. La coppia crederà che i Molero abbiano abbassato la guardia, tanto da congedare i body-guard.

Il Segreto anticipazioni: Julieta viene abusata da Eustaquio e Lamberto

Anticipazioni Il Segreto: la Uriarte scompare nel nulla

Ma ecco arrivare il colpo di scena: durante una passeggiata nel bosco alla ricerca di more ed erbe per Adela, Julieta (Claudia Galan) verrà agganciata da Lamberto. Dopodiché farà perdere le sue tracce, tanto che Consuelo si allarmerà subito del suo mancato ritorno a casa. Nel frattempo Saul capirà che questa volta Mauricio e Prudencio (Jose Milan) non sono coinvolti nella scomparsa della giovane, tanto da chiedere aiuto a Carmelo ad organizzare una battuta di ricerche per ritrovare la Uriarte.

Eustaquio e Lamberto abusano di Julieta

Le trame de Il Segreto, segnalano che Don Berengario e Carmelo troveranno Eustaquio e Lamberto intenti a fare una specie di merenda.

In questo frangente i Molero si vanteranno di essersi divertiti con Julieta, tanto da invitare il prete ed Leal a guardare meglio tra gli alberi. Il marito di Adela, a questo punto, scoprirà la povera Uriarte in terribili condizioni dopo essere stata abusata da Eustaquio e suo figlio. A questo punto il marito di Adela (Ruth Llopis), colto da un raptus di follia, sparerà un colpo di pistola alla fronte di Eustaquio mentre Lamberto tenterà a sua volta di ucciderlo.

Don Berengario uccide il giovane Molero

Ma ecco che Don Berengario farà esplodere un proiettile contro il giovane per difendere la vita del conoscente. Il giovane Molero, prima di morire, chiederà al prete di assolverlo dai suoi peccati. Dopodiché quest'ultimo cercherà di convincere Carmelo a recarsi dalle guardie civili per rivelare quanto è accaduto. Una richiesta che non sarà condivisa neanche dalla povera Julieta, che spingerà il prelato a tenere la bocca cucita con l'autorità e con Saul (Ruben Bernal) che non dovrà mai sapere della violenza carnale subita dai Molero.

Come continuerà la vicenda? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Segreto.