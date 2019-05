Si conclude il 2 giugno la prima stagione della serie tv "New Amsterdam", nell'ultimo appuntamento di quest'anno le cure contro il male di cui soffre il dottor Max Goodwin non sembrano ottenere buoni risultati. La puntata già trasmessa il 26 maggio potrà essere seguita in replica su Mediaset Play, previa registrazione.

Pubblicità

Pubblicità

Il prossimo appuntamento del 2 giugno potrà anche essere seguito in streaming, da app scaricabile, su Tablet o PC o smartphone.

Trama dei tre ultimi episodi del 2 giugno

Nel primo episodio della serie tv, dal titolo "Come previsto", il dottor Max sta diventando sempre più scontroso per via delle cure, tanto da entrare in conflitto con il dottor Reynolds che ne risente molto. Helen comprendendo che la situazione sta precipitando decide d'intervenire.

New Amsterdam ultimo appuntamento prima stagione.

Nel secondo episodio dal titolo "Questa non è la fine" il dottor Goodwin dopo una chiacchierata con Helen decide di prestarsi ad una cura molto più aggressiva. Alla fine il farmaco sembra ottenere l'effetto sperato, seppur troppo forte, e Max anche se sta decisamente meglio è molto più debole. Helen litigherà con Panthaki ma poi lui le chiederà di accompagnarlo a Bruxelles. Max nonostante la salute pessima continua a fornire il suo grande contributo nell'ospedale.

Pubblicità

Inoltre, decide di sponsorizzare la consulenza gratuita che verrà fornita nell'ospedale.

Bloom ha deciso di lasciare l'attività di medico e va da Max per farglielo sapere, ma troverà davanti una brutta sorpresa. Georgia ha avuto un'emorragia e rischia la vita dando alla luce Luna. Il titolo dell'ultimo episodio di questa prima serie, prende il nome proprio della bimba appena nata. Durante il tragitto in ambulanza succede una cosa orribile, uno scontro frontale causa la morte di un medico dello staff. Si tratta di Lauren o Helen? Le anticipazioni non lo rivelano e per saperlo occorre attendere l'inizio della seconda edizione, perché la puntata del 2 giugno si concluderà con un corpo ricoperto da un telo, sotto esso si nasconde la vita esanime di una delle due dottoresse della serie tv.

Replica e ascolti della fiction americana

Dopo un buon inizio le puntate della serie si sono stabilizzate su un livello non molto alto raggiungendo l'8% di share nell'ultima puntata del 26 maggio. Domenica scorsa erano sintonizzati su Canale 5 ben 2,1 milioni di spettatori, mentre hanno seguito Fabio Fazio più di 3 milioni di utenti. Chi si è perso uno degli appuntamenti precedenti di New Amsterdam può, comunque, recuperare rivedendo la replica su Mediaset Play. Per farlo occorre però essere registrati, per registrarsi si deve compilare il form apposito e cliccando l'apposito link ricevuto nella mail che si è inserita nel corso della registrazione.