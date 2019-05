Incredibili novità arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto in onda da lunedì 20 a venerdì 24 maggio in Spagna. Se Prudencio si innamorerà di Lola, Elsa confesserà a Isaac di avere una malattia incurabile. Infine Matias verrà operato dopo essere rimasto coinvolto nell'attentato.

Il Segreto: Prudencio geloso di Lola

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole dal 20 al 24 maggio in Spagna, svelano che a Puente Viejo si vivranno momenti di pura tensione dopo l'attentato alle nozze di Fernando. Matias sarà tra la vita e la morte, tanto che chiederà ad Isaac di occuparsi della sua famiglia qualora morisse. Nel frattempo Prudencio vedrà Lola parlare con un ragazzo, tanto da provare una forte gelosia. Poco dopo, il giovane Ortega scoprirà che quest'ultimo è un cliente.

Il Segreto, trame spagnole: Elsa ha una malattia incurabile, Matias viene operato

Alla Casona, Maria si risveglierà dal coma grazie alla vicinanza dei figli. A tal proposito, il dottor Zabaleta informerà Donna Francisca che la Castaneda è rimasta paralizzata. Dall'altro canto, Don Berengario proverà a fermare il piano di vendetta di Fernando. Allo stesso tempo Isaac apprenderà un'amara verità: Elsa sta morendo.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa è malata

Alla Casona, Donna Francisca e Raimundo saranno costretti a rivelare a Maria di aver perso l'uso delle gambe mentre Matias entrerà in sala operatoria per essere operato.

Meliton, intanto, riferirà che un testimone ha visto posizionare la bomba mentre Severo deciderà di svelare la verità a Carmelo. Allo stesso tempo, la Laguna confesserà ad Isaac di avere una malattia irreversibile. Prudencio, invece, si renderà conto di essersi innamorato di Lola, la quale farà la conoscenza di Donna Francisca all'enoteca.

Matias torna a casa dopo l'operazione

Le trame spagnole de Il Segreto in onda tra qualche mese in Italia svelano che Don Zabaleta comunicherà ai Castaneda che l'operazione di Matias è andata a buon fine, tanto da poter far ritorno a casa.

In seguito, il marito di Marcela si recherà alla Casona, dove noterà che sua sorella non vuole reagire. Lola, invece, si arrabbierà con Prudencio per il suo comportamento distaccato. Allo stesso tempo, il dottore rivelerà ad Isaac di aver trovato una cura per Elsa. Per tale ragione la coppia deciderà di lasciare momentaneamente Puente Viejo per trovare una medicina capace di curare la sua malattia. Intanto Carmelo informerà Severo, Adela e Irene che il presunto testimone non era altro che un farabutto. Per tale ragione la situazione del Santacruz si complicherà ancora di più.

La Castaneda vuole morire

Isaac e Elsa sveleranno a Consuelo che la cura è molto costosa. Matias e Marcela, a questo punto, proporranno di fare una raccolta di soldi per pagare il trattamento alla Laguna. Alla Casona, Fernando chiederà a Mauricio informazioni sulle indagini dell'attento al suo matrimonio mentre Adela e Irene confesseranno ai loro mariti di avere intenzione di recarsi a trovare Maria, che manifesterà la sua volontà di morire. Prudencio, invece, apparirà molto confuso nei sentimenti che prova per Lola. Nonostante tutto, il giovane Ortega inviterà a fare una passeggiata la ragazza da buoni amici.

Trame Il Segreto: Donna Francisca vuole uccidere Severo

Nel frattempo Francisca tenterà di infondere coraggio alla Castaneda mentre mediterà un modo per vendicarsi di Severo. Dall'altro canto, Mauricio non permetterà ad Adela e alla moglie di Severo di far visita a Maria, tanto da sbatterle fuori dall'abitazione. A Puente Viejo verrà proiettato un film per raccogliere fondi a favore di Elsa, a cui parteciperanno Prudencio e Lola. Lontano dalla piazza del borgo iberico, Carmelo aiuterà Severo affinché non venga incolpato dell'attentato alle nozze del Mesia. Infine Donna Francisca ordinerà a Mauricio di uccidere Severo, se non comparisse Raimundo. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.