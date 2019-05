Le nuove anticipazioni Il Segreto svelano che Julieta dovrà affrontare la furia di Molero. La Uriarte non farà in tempo a assaporare la felicità dell'imminente matrimonio con Saul, visto che i due temibili scagnozzi si metteranno a terrorizzare Puente Viejo.

Pubblicità

Pubblicità

La giovane avrà la sfortunata idea di inoltrarsi nel bosco per raccogliere delle bacche, quando improvvisamente un uomo la sorprenderà alle spalle. Molero non avrà pietà di Julieta che, umiliata ed affranta, non avrà il coraggio di fare ritorno al paesino. Nel frattempo, Isaac confiderà a Matias il suo astio nei confronti di Antolina che, con la sua ostinazione e possessività, gli rende la vita impossibile.

Il Segreto: la crisi di Adela

Nelle prossime puntate 'Il Segreto' in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, Saul e Julieta potranno finalmente sposarsi.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Julieta nelle mani di Molero

Tuttavia i due giovani sanno di avere molti nemici disposti a tutto pur di rovinare anche il loro giorno più bello. Le condizioni di salute di Adela si faranno sempre più preoccupanti. La maestra avrà infatti un'altra crisi epilettica, causata dallo spostamento di una scheggia della pallottola che l'ha colpita alla testa mesi fa. A soccorrerla sarà ancora una volta Carmelo, che temerà per la vita dell'adorata moglie.

Isaac non ne potrà più di Antolina, stanco di essere controllato a vista.

Pubblicità

Il falegname si confiderà con l'amico Matias che, dal canto suo, tenterà di esortarlo ad essere più comprensivo. In fondo Antolina non chiede altro di essere amata e la sua gelosia nei confronti di Elsa è più che giustificata. Nel frattempo, la Laguna stringerà un legame molto stretto con Alvaro, un fascinoso medico giunto a Puente Viejo per curare i tanti malati di varicella, l'epidemia che funesterà il mai tranquillo paesino iberico. Quando Isaac vedrà Alvaro ed Elsa passeggiare fianco a fianco, brucerà di gelosia.

Julieta vittima di Molero nelle prossimi puntate 'Il Segreto'

Carmelo freme per la salvezza di Adela. Dopo averla approfonditamente visitata, il dottor Zabaleta non lascerà molte speranze. Adela ha solo il 50% di possibilità di sopravvivere. Intanto, Maria presenterà a Francisca il conturbante Roberto, che farà soggiornare alla Casona con grande dispiacere della Montenegro. Maria lo presenterà in veste di amico, ma il forestiero sembra nutrire nei suoi confronti un interesse ben più marcato.

Pubblicità

A tal proposito, Francisca esorterà Fernando ad intervenire in modo da evitare che Maria possa cedere alla corte di Roberto. Cosa farà il Mesia? Infine, Julieta si recherà da sola nel bosco per raccogliere delle bacche. Qui verrà sorpresa da Molero e da suo figlio. L'uomo si approfitterà di lei, vantandosi poi della sua 'impresa' in paese. La Uriarte sarà devastata, cosa succederà ora? Lo sapremo con le prossime anticipazioni Il Segreto.