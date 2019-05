Contrariamente a quello che si vociferava sul web in questi giorni, la prima a scegliere a Uomini e Donne non sarà Giulia Cavaglià: a confermare che la prima puntata in diretta del Trono Classico sarà dedicata ad Angela Nasti, è stata sua sorella sui social network.

In un paio di Stories che ha caricato su Instagram questo pomeriggio, l'influencer ha svelato che la scelta della sua amata "sister" avverrà mercoledì 29 maggio e che la stessa è molto agitata.

Chiara Nasti svela la data della scelta di Angela

Le indiscrezioni che sono circolate negli ultimi giorni, sostenevano che sarebbe stata Giulia Cavaglià la prima tronista a fare la sua scelta: la puntata di Uomini e donne del 29 maggio, infatti, si diceva che sarebbe stata interamente dedicata alla bella torinese.

Uomini e Donne, Chiara Nasti sul web: 'Mercoledì Angela sceglierà, è agitata'.

A poco più di 48 ore da quel momento, sui social network ha cominciato ad impazzare un'anticipazione che una ragazza molto amata ha dato a riguardo. Stiamo parlando di Chiara Nasti che, tramite il sui seguitissimo account Instagram, ha rivelato che la prima a scegliere sarà sua sorella Angela.

"Mercoledì ci sarà la scelta della mia sister, finalmente. Dico finalmente perché l'ho vista abbastanza esaurita in questo periodo, e anche abbastanza agitata", ha fatto sapere la popolare influencer alcune ore fa.

Per giustificare alle tante persone che la seguono la sua poca presenza sul web, la giovane ha detto che ha preferito stare accanto ad Angela e darle forza per affrontare un momento così importante come la fine del suo percorso a U&D.

Luca o Alessio, chi sceglierà Angela?

Fatta eccezione per la data in cui sarà trasmessa la scelta di sua sorella a Uomini e Donne, Chiara Nasti non ha dato nessun'altra anticipazione su come potrebbe andare a finire il percorso di Angela alla ricerca dell'anima gemella.

La fashion blogger, infatti, non ha mai menzionato i due corteggiatori che si contendono il cuore della sua "sister" e non ha neppure detto se mercoledì 29 maggio sarà presente in studio per assistere alla sua decisione finale.

Tra meno di due giorni, dunque, la bella tronista napoletana sarà chiamata a scegliere uno tra Luca Daffrè ed Alessio Campoli: contrariamente a quello che è sempre successo negli ultimi anni, le scelte dei tre protagonisti del Trono Classico saranno in diretta, perciò nessuno conoscerà il nome del fortunato prima del tempo.

La maggior parte dei fan del dating-show, pensano che sarà il Luca a spuntarla su Alessio alla fine: la grande attrazione fisica che la Nasti ha dimostrato di avere per il bel veronese, sembra lasciare poche chance al romano, che comunque è entrato nel cuore del pubblico per la sua simpatia e spontaneità.