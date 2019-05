Brutta notizia per tutti i fan di Ballando con le Stelle che oggi 18 maggio si collegheranno su Raiuno per seguire la semifinale dello show condotto da Milly Carlucci. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa sera salterà l'appuntamento con il programma di ballo più famoso del piccolo schermo e al suo posto andrà in onda la finalissima dell'Eurovision Song Contest presentata da Flavio Insinna con la partecipazione di Federico Russo.

Oggi salta l'appuntamento con Ballando con le stelle su Raiuno

Per lasciare spazio alla serata finale dell'evento musicale, che vedrà concorrere per l'Italia il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, Mahmood con il brano 'Soldi', Ballando con le stelle salterà l'appuntamento di oggi.

I fan, però, possono stare tranquilli perché la Rai ha deciso di sopperire a questa mancanza con un duplice appuntamento con lo show campione di ascolti condotto da Milly Carlucci che andrà in onda la prossima settimana.

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni ufficiali su Ballando con le stelle rivelano che sono in programma ben due semifinali dello show. La prima si disputerà venerdì 24 maggio mentre la seconda è in programma per sabato 25 maggio.

Le due puntate saranno trasmesse, come sempre, in diretta dalle 20:35 circa sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

E saranno questi i due appuntamenti fondamentali per il pubblico di Ballando con le stelle perché finalmente scopriremo i nomi dei concorrenti finalisti che accederanno all'ultima puntata dello show dove verrà proclamato il trionfatore assoluto che si poterà a casa l'ambita coppa messa in palio dalla produzione dello show condotto da Milly Carlucci.

Milly Carlucci annuncia gli ospiti delle semifinali del dance show

Novità importanti anche per quanto riguarda la programmazione della finalissima di Ballando con le stelle 2019 che non sarà trasmessa di sabato sera ma verrà anticipata al venerdì. L'ultimo appuntamento con lo show di Milly Carlucci, infatti, sarà anticipato a venerdì 31 marzo in quanto sabato 1° giugno la Rai trasmetterà in diretta la finalissima di Champions League.

Intanto ieri sera Milly Carlucci è stata tra le giurate d'eccezione dell'ultima puntata de La Corrida, lo show di Carlo Conti in onda su Raiuno.

La conduttrice di Ballando con le stelle ha anticipato al pubblico quelli chi saranno i ballerini per una notte che vedremo esibirsi nel corso delle due semifinali in programma la prossima settimana. Trattasi di Flavio Insinna, il conduttore del game show di successo L'Eredità in onda tutti i giorni su Raiun, di Nino Frassica e Natalie Guetta che proprio lo scorso anno è stata una delle concorrenti dello show.