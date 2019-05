Le anticipazioni Il Segreto delle puntate in onda da domenica 12 a sabato 18 maggio su Canale 5 non lasciano spazio alla noia. Tante le novità in quel di Puente Viejo. Elsa, sfrattata dalla locanda dopo l'accusa di furto, viene raggiunta da Isaac, che le propone di andare a vivere a casa loro. La Laguna, sebbene a malincuore, accetta. Antolina, infuriata, coglie l'occasione per mettere in atto un piano diabolico volto a far passare Elsa per pazza e bugiarda, in modo da allontanarla per sempre dal marito.

Il Segreto anticipazioni da domenica 12 a sabato 18 maggio: la Montenegro nelle catacombe

Chi scoprirà qualcosa di inquietante sarà Mauricio, che pretenderà di conseguenza spiegazioni da parte di Raimundo. L'Ulloa non potrà più nascondere la verità, ma pregherà il suo fedele braccio destro di tenere la bocca chiusa.

Il Segreto anticipazioni dal 12 al 18 maggio: Mauricio spia Raimundo

Nelle puntate Il Segreto in onda su Canale 5 dal 12 al 18 maggio, Elsa va a vivere a casa di Antolina ed Isaac, non sapendo a quale triste e becero destino sta per andare incontro.

Pubblicità

La Ramos non perde tempo per umiliarla e per farle sbrigare le faccende domestiche più umili. Intanto, nella Casona Mauricio spia giorno e notte Raimundo chel stranamente, passa molto tempo nelle catacombe. Il Godoy arriverà a sospettare che il suo padrone abbia un'amante, ma la verità supera di gran lunga la sua fervida fantasia. A rivelare la verità al curioso Mauricio sarà lo stesso Raimundo. Dopo una lunga chiacchierata, l'Ulloa confesserà al capomastro che la misteriosa donna dalla quale si reca giornalmente altri non è che la rediviva Francisca Montenegro.

Elsa parla con Consuelo e le spiega di aver intenzione di sfruttare la sua permanenza a casa di Antolina per raccogliere le prove necessarie ad incastrarla. Sebbene sia pericoloso, la nonna di Julieta sarà contenta di sapere che finalmente la Ramos potrebbe essere smascherata.

Antolina avvelena Elsa nelle puntate settimanali Il Segreto

Elsa non si rende minimamente conto in che guaio di è messa. Antolina infatti non perde tempo e, come svelano le anticipazioni Il Segreto, avvelena il latte di Elsa con del detersivo per piatti.

Pubblicità

La Laguna inizierà così ad accusare dolori lancinanti allo stomaco, che tuttavia attribuirà allo stress e alla stanchezza. Alla Casona intanto, Fernando offre la prova a Maria della sua buona fede: una foto di Emilia e Alfonso in compagnia del loro rapitore servirà a fugare qualsiasi dubbio.

A casa Guerrero Elsa fruga nei cassetti di Antolina e trova una chiave misteriosa e uno scrigno. Nel momento in cui tenta di aprire la cassetta, la Ramos rientra a casa e ferma giusto in tempo la rivale.

Pubblicità

Infine, le anticipazioni Il Segreto delle puntate da domenica 12 a sabato 18 maggio raccontano che Fernando scoverà un doppio fondo nella cassaforte di Francisca. La verità è vicina.