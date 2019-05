Beatrice Valli è finita nel mirino delle polemiche per aver espresso un commento su Bella Hadid. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne e compagna di Marco Fantini ha partecipato ad un evento di moda a Los Angeles. Nei giorni scorsi la ragazza ha pubblicato uno scatto che la ritrae vicina alla modella americana. Tra i commenti pubblicati sotto la foto, un utente ha esordito in un modo un po’ infelice: “Devi essere tornata a casa con molti complessi”.

U&D, Beatrice Valli contro Bella Hadid: scoppia la polemica sul web.

La frecciatina velenosa non è passata affatto inosservata alla diretta interessata. L’influencer ha replicato in modo piccato, facendo notare al suo hater di essere fiera del suo aspetto fisico e del suo lavoro.

In un secondo momento, Beatrice Valli ha proseguito: “Lei a 21 anni può essere bella quanto ti pare, ma ricordiamoci che non è naturale”. La fidanzata di Marco Fantini avrebbe lasciato intendere che, secondo lei, la modella americana avrebbe fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica.

Al contrario Beatrice l’unico intervento alla quale si è sottoposta è quello al seno. Le parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne hanno scatenato una vera e proprio guerra social. Moltissimi fan italiani di Bella Hadid hanno criticato duramente l’ex corteggiatrice. In alcuni casi all’indirizzo di Beatrice sono arrivati anche degli insulti piuttosto pesanti. Visto e considerato che da giorni Beatrice Valli è finita nel mirino del web, per calmare la situazione è sceso in campo il suo compagno.

Marco Fantini difende la sua donna dagli hater

Da quando Beatrice Valli ha definito Bella Hadid ‘rifattissima’, moltissimi follower la stanno riempiendo di commenti negativi, alludendo al fatto che la modella sia di netto superiore all’influencer. Per sedare gli animi è intervenuto sotto la discussione anche Marco Fantini. Il compagno della Valli ha cercato di far capire ad alcuni hater che non è una gara dove vince la più bella, ma che semplicemente le due ragazze sono di due bellezze differenti. Chissà se le parole dell’ex tronista riportino la pace.

La Valli sulla via della guarigione

Beatrice Valli qualche settimana fa è stata costretta ad un ricovero a causa di alcune fitte addominali. La ragazza, nonostante le notizie frammentarie su quanto le sia accaduto, ha confessato di vivere una situazione molto delicata. Dopo essere stata dimessa era volata a Los Angeles ma anche qui ha avuto dei problemi di salute. A causa di una reazione allergica è stata nuovamente ricoverata. Tuttavia le due cose non avevano alcun nesso.

Beatrice Valli, dopo essersi sottoposta ad una cura antibiotica, ha rivelato di voler tornare in forma più presto possibile.