Le anticipazioni “Il Segreto” dal 5 all’11 maggio promettono grossi colpi di scena in quel di Puente Viejo. Elsa, accusata del furto alla locanda di Matias e Marcela, farà perdere le sue tracce. Spaventata e smarrita, troverà rifugio in un capanno in mezzo al bosco. Persino Isaac non avrà pietà e si scaglierà contro di lei. Solo Adela si dimostrerà solidale e cercherà di convincere i concittadini ad avere un po' di compassione per la povera Elsa.

Il Segreto anticipazioni dal 5 all'11 maggio: Isaac e Antolina contro Elsa

Intanto, Maria si preoccuperà di riuscire a trovare il denaro necessario per poter salvare i suoi genitori rapiti in Francia. Tutti i sospetti ricadranno su Fernando Mesia, ma un suo gesto generoso farà cambiare idea alla Castaneda. Attenzione anche a Severo ed Irene che, dopo i continui litigi per via della gelosia del Santacruz, finiranno per incrinare il loro rapporto.

‘Il Segreto’, Elsa in balia di se stessa e del destino

Nelle puntate settimanali ‘Il Segreto’, Elsa non riuscirà a dimostrare la sua innocenza.

Tutte le prove saranno contro di lei e a nulla serviranno le sue giustificazioni. Adela sarà costretta a licenziarla dalla scuola, mentre Matias e Marcela la allontaneranno dalla locanda.

Alla fine, Elsa ammetterà di aver rubato il denaro. Smarrita e senza speranza, la Laguna si allontanerà da Puente Viejo, finendo per trovare riparo in un capanno abbandonato in mezzo al bosco. Nel frattempo, Hipolito e Onesimo si mettono nei guai per le loro solite trovate. Questa volta i due dovranno districarsi tra una improbabile attività di onoranze funebri e insoliti traffici cinesi. Ci sarà da ridere.

Emilia e Alfonso nelle mani degli scagnozzi

Proseguendo con le anticipazioni ‘Il Segreto’, nella puntata di mercoledì vedremo Mauricio e Raimundo fare delle ipotesi sui misteriosi rapitori di Emilia ed Alfonso. I sospetti ricadranno inevitabilmente su Fernando, ma Maria non ne sarà così convinta. Intanto Elsa non ha alcuna intenzione di tornare al paesino. Con grande gioia di Antolina, Isaac non mostrerà alcuna pietà e comprensione nei confronti della Laguna.

Per il Guerrero, il furto alla locanda è imperdonabile.

Fernando Mesia riesce a dimostrare di non essere il responsabile del rapimento dei Castaneda. Deciso a salvarli, dirà a Raimundo di aver trovato una soluzione per pagare il riscatto. Per trovare il denaro necessario, occorrerebbe vendere delle grosse proprietà di Francisca a Madrid. L’Ulloa però non sarà d’accordo. Maria è sempre più preoccupata, i suoi genitori hanno le ore contate. Le anticipazioni ‘Il Segreto’ dal 5 all’11 maggio terminano con il tentativo di Adela di aiutare Elsa, nonostante sia consapevole della sua colpevolezza.