La nota serie televisiva New Amsterdam tornerà con la seconda parte della prima stagione da questa sera domenica 5 maggio in prima serata con tre nuovi episodi. Il medical drama ha già catturato l'attenzione di moltissimi telespettatori con la prima parte della fiction, trasmessa lo scorso autunno su Canale 5. Nell'ultimo episodio andato in onda, Max Goodwin ha sparso le ceneri di sua sorella nel lago e poi ha avuto un collasso in presenza di sua moglie. Il nuovo appuntamento riprenderà la storia proprio da quest'ultima vicenda. Di seguito alcune anticipazioni dei nuovi episodi di New Amsterdam.

New Amsterdam, anticipazioni 5 maggio: Max lotterà per la sua vita.

Episodio 10, 'Sei o sette minuti': Max lotta per la sua vita

Il decimo episodio inizierà con Max che lotterà per la sua vita, poiché ha avuto un improvviso collasso mentre si trovava sul pontile per spargere le ceneri della sorella. Poi sua moglie Georgia chiamerà subito la dottoressa Helen Sharpe, già al corrente da tempo delle gravi condizioni di salute dell'uomo. In seguito Georgia grazie all'aiuto del medico riuscirà ad eseguire una tracheotomia d'urgenza al marito e poi lo porterà immediatamente al New Amsterdam.

Pubblicità

Successivamente la dottoressa Sharpe informerà tutta la squadra medica della brutta malattia che sta rischiando di uccidere Max. Intanto Peter Fulton assumerà il ruolo di dirigente sanitario e si rifiuterà di eseguire un'operazione al cuore, poiché non sarà coperta dall'assicurazione sanitaria. Peter metterà al primo posto le finanze dell'ospedale e non la vita dei pazienti. Quest'ultimo ha lasciato un bellissimo ricordo tra i suoi colleghi. Max si sveglierà e deciderà di fare la chemioterapia. L'uomo potrà contare però sul sostegno di tutti, anche di Peter Fulton.

Episodio 11: 'Un posto al tavolo'

Max Goodwin deciderà di tornare subito al lavoro e nel frattempo inizierà il primo ciclo di chemioterapia. Nel contempo la dottoressa Sharpe consiglierà all'uomo di non esagerare con il lavoro durante la cura, ma l'uomo non riuscirà ad oziare e impigrirsi. Successivamente l'uomo dovrà arrendersi alle ripercussioni della terapia, poiché sarà svigorito dai vari effetti collaterali del trattamento, come la nausea e il forte dolore.

Pubblicità

In seguito Max chiederà alla Sharpe di diventare il suo vice. Infine Reynolds vedrà il suo passato ripresentarsi con l'arrivo improvviso di un giornalista che è al corrente di un segreto legato ai tempi di quando frequentava l'università del Connecticut.

Episodio 12, 'Anime diverse': la Sharpe e la Bloom discutono

Max sarà notevolmente debilitato ed esausto dopo le sedute di chemioterapia, ma continuerà a lavorare. Nel frattempo al New Amsterdam arriverà un gruppo di raccoglitori portoricani e tutti presenteranno gli stessi sintomi.

Pubblicità

Frattanto la dottoressa Helen Sharpe penserà che si tratti della malattia di Hantavirus. Nel contempo la dottoressa Bloom la penserà diversamente dalla collega. Per tale ragione le due donne avranno una forte discussione e non riusciranno facilmente a lavorare insieme. Poi Helen informerà Max della dipendenza da 'Adderal', di cui è afflitta Lauren. Infine, Iggy confesserà a Goodwin che è notevolmente allarmato per il dottor Henry Maravich, uno dei medici più celebri dell'ospedale.