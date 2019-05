La nota telenovela Beautiful riserva come sempre entusiasmanti spoiler. Una delle novità delle prossime puntate in onda negli Stati Uniti riguarderà Sally Spectra e Wyatt Spencer. Negli ultimi appuntamenti, Flo Fulton, l'ex fidanzata di Wyatt, appena arrivata in città ha scoperto che il suo ex all'epoca si era allontanato senza darle dei chiarimenti a causa di alcuni problemi negli affari di Quinn da sbrigare a Las Vegas, nonostante ciò ha deciso di perdonarlo, baciandolo.

Beautiful, anticipazioni americane: Sally e Wyatt

Il ragazzo inizialmente è rimasto sconvolto e ha spiegato alla donna di essere impegnato, ma poi si è messo nella condizione di essere baciato di nuovo. Come si è appreso dalle precedenti puntate, in passato la coppia non si era lasciata molto bene, ma l'improvvisa scomparsa di Caroline ha permesso a Sally di superare la vicenda, offrendo tutto il sostegno necessario all'uomo.

Hope occupa un posto speciale nel cuore di Thomas

Nelle ultime puntate andate in onda, Thomas si è dimostrato notevolmente interessato a Hope Spencer. Sally però non è sembrata molto felice per il fatto che l'uomo non abbia mai davvero dimenticato la Forrester.

Pubblicità

Poi Thomas ha confessato a Sally che ormai il suo unico scopo è quello di conquistare il cuore della sorellastra. Sally è (e lo sarà) l'unica persona a conoscenza delle strategie che l'uomo è pronto ad usare per attirare l'attenzione di Hope. Nelle ultime puntate andate in onda, Quinn ha colto Sally e Thomas mentre si scambiavano un tenero abbraccio e lo ha rivelato subito a Wyatt. Le vere intenzioni della Fuller in realtà sono quelle di separare definitivamente il figlio dalla Spectra.

La donna spera infatti che Wyatt riprenda i rapporti con Flo, che lei stessa ha sempre stimato. In seguito Quinn ha consigliato a Sally di andarsene via per sempre dalla casa di Wyatt.

Sally e il messaggio di Thomas

Nelle future puntate di Beautiful, che verranno trasmesse a breve negli Stati Uniti, Wyatt scoprirà che Sally ha nascosto il vero intento di Thomas e per tale ragione l'uomo sarà parecchio infastidito con la donna. Lo Spencer scoprirà sul cellulare della donna un messaggio di Thomas, nel quale lui accenna ad un segreto, ma non saprà di cosa si tratti in realtà.

Pubblicità

Intanto, Sally non rivelerà i progetti del suo ex, poiché è convinta che l'uomo stia attraversando un momento difficile e che lo stilista stia agendo convinto di fare il bene di Douglas. Infine, Wyatt andrà da Flo in cerca delle risposte che non è riuscito a trovare da Sally e finirà per baciare nuovamente la donna.