Le vicende de Il Segreto continueranno a sorprendere i telespettatori di Mediaset. Nelle puntate da domenica 26 a sabato 1 giugno, Maria confesserà a Fernando tutta la verità sui suoi figli mentre Irene si vendicherà di Anacleto. Infine Antolina confiderà ad Isaac alcuni dettagli sul passato di Elsa.

Il Segreto: Gracia partorisce

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda dal 26 maggio all' 1 giugno svelano che i seguaci scopriranno che Fernando ha organizzato l'incendio della casa di Maria e Gonzalo a Cuba. Inoltre, il Mesia sospetterà che i bambini siano sopravvissuti alla tragedia, tanto da fare delle indagini a riguardo. Intanto Antolina continuerà a somministrare delle scaglie di sapone nel latte di Elsa, giurandole che morirà quella sera stessa. In Svizzera, Gracia accudita da Hipolito darà alla luce una splendida bambina per la gioia di nonna Dolores.

Il Segreto, trame fino al 1 giugno: Elsa ha problemi mentali, i figli di Maria sono vivi

Anticipazioni Il Segreto: Consuelo salva Elsa

Consuelo riuscirà a portare la Laguna nella sua abitazione, dove chiamerà il dottor Zabaleta, in quanto teme che sia stata avvelenata dalla furba biondina. Di conseguenza, la nonna di Julieta gli chiederà di sottoporla a delle indagini mediche approfondite. Gli abitanti di Las Lagunas, invece, si metteranno dalla parte di Severo grazie all'intervento di Julieta nella lotta contro i Molero. Nel frattempo gli esami clinici non troveranno tracce di sostanze velenose nel sangue di Elsa mentre Isaac chiederà a Matias di aiutarlo ad incontrarla, se Antolina non se ne accorgesse. Infine Eustaquio Molero proporrà di acquistare ad un prezzo generoso tutti i territori di Las Lagunas.

Maria confessa che i suoi figli sono vivi

Le trame de Il Segreto in onda prossima settimana svelano che il Santacruz sarà indeciso se accettare la proposta del proprietario della miniera, in quanto quei soldi potrebbero risolvere la sua crisi finanziaria. Intanto Irene scriverà un articolo contro Anacleto dopo aver meditato una vendetta nei suoi confronti mentre Maria confesserà al Mesia che Esperanza e Beltran sono vivi e vegeti. Inoltre la giovane Castaneda scoprirà che dietro il rapimento di Alfonso e Emilia c'è il suo coinvolgimento.

In questo frangente, il Mesia si dimostrerà pentito di aver messo a repentaglio la vita dei genitori di Maria, se i sequestratori non riconoscessero più la sua autorità.

La Laguna era stata internata in manicomio

Antolina confesserà a tutti quanti che Elsa ha dei problemi mentali. A tal proposito, la diabolica biondina dirà al falegname che la Laguna era stata ricoverata in manicomio. Allo stesso tempo, Julieta temerà che il latifondista accetti di entrare in affari con il Molero.

Ma ecco che il Santacruz deciderà di rinunciare e lottare con le sue forze per tutti gli abitanti di Las Lagunas. Alla Casona, il Mesia racconterà a Maria che Emilia e Alfonso si trovano in un posto non lontano da Puente Viejo. Infine il Molero giurerà vendetta dopo aver ricevuto il rifiuto del marito di Irene. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni su Il Segreto lo sveleranno.