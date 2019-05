Il programma tv di Uomini e donne (il people show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), si appresta a chiudere i battenti per via delle vacanze estive. Di conseguenza, dopo la scelta registrata di Andrea Zelletta, in questi giorni verranno registrate anche le scelte di Giulia Cavaglia e Angela Nasti.

Il trono della tronista torinese fino ad oggi è stato ricco di sorprese ed il suo pre-scelta è stato accompagnato da vari dubbi, confusioni e alcune segnalazioni. In particolare, il pubblico da casa sta alimentando alcuni dubbi su Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. Infatti, secondo il parere dei fan, i due personaggi del dating show di Canale 5 si conoscono già da prima del loro percorso in studio e potrebbero aver stipulato una sorta d'accordo al di fuori della trasmissione.

Uomini e Donne: Giulia potrebbe scegliere Manuel e i due sarebbero già d'accordo

Il principale motivo per cui circola in giro questa ipotesi è che la Cavaglia si è data molto da fare durante il suo percorso e ha dato tanti baci molto passionali anche all'altro corteggiatore Giulio Raselli. Però Manuel non ha mai avuto nessuna reazione di gelosia e si è sempre mostrato molto sicuro. Ed è proprio tutta questa sicurezza che ha insospettito i telespettatori da casa e sul web.

Lo sfogo di Manuel Galiano su Instagram

Dopo tanto parlare di questo argomento, il corteggiatore si è difeso sul suo profilo Instagram ed ha negato tutte le accuse nei suoi confronti.

Queste le sue parole: "Sono scomodo perché non ho peli sulla lingua. Il motivo è che ho raggiunto una certa sicurezza su me stesso e molti la scambiano per presunzione". Dunque, Galiano con queste parole avrebbe risposto a tutte le accuse. Inoltre ha lasciato intendere che la sua sicurezza non è dovuta ad una questione di presunzione, ma perché è tranquillo e sicuro di sé, nonostante Giulia abbia più volte baciato Giulio.

Il segno del destino di Manuel nel biscotto della fortuna

I dubbi su questa vicenda sicuramente rimangono, però non ci resta che aspettare il 27 maggio per scoprire quale sarà la scelta finale di Giulia Cavaglia.

Intanto, Manuel l'altra sera a pochi giorni dalla scelta è andato in un ristorante cinese insieme a Fabrizio Baldassarre, ex corteggiatore della tronista napoletana Angela Nasti. Proprio in questa occasione, il corteggiatore della tronista torinese ha trovato un messaggio nel biscotto della fortuna, dove c'era scritto: "La tua vita sarà bella e felice".

Che sia davvero un segno del destino al quale Galiano ha dato molta importanza non è ancora dato saperlo.

Infatti, per scoprirlo bisognerà aspettare altri 6 giorni come vi abbiamo già anticipato per scoprire le scelte oltre che di Giulia, anche degli altri due tronisti Angela Nasti e Andrea Zelletta. Ricordiamo inoltre che le scelte verranno trasmesse di pomeriggio e non in prima serata come capitato con l'edizione invernale.