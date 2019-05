Nuove e avvincenti puntate della soap Il Segreto attendono i fan della telenovela iberica anche nella settimana che va da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio.

Ricordiamo che la soap ideata da Aurora Guerra ci tiene compagnia tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 16,20.

Nel corso dei prossimi episodi, vedremo che Fernando Mesia scoprirà di essere stato ingannato da Maria e Gonzalo, i quali hanno finto di essere in crisi per poterlo smascherare. Nel frattempo anche Marcela scoprirà di essere stata tenuta all'oscuro da Matias ed Elsa riguardo il furto alla Locanda. Verrà infatti alla luce che il tutto è stata solo una finzione per permettere alla Laguna di potersi intrufolare in casa di Antolina e trovare le prove atte a smascherare l'ex ancella. Un lieto evento invece rallegrerà Dolores: Gracia infatti partorirà una bambina e la Miranar diventerà finalmente nonna.

Il Segreto, trame dal 19 al 25 maggio: Fernando scopre di essere stato ingannato da Maria

Il Segreto, anticipazioni: Fernando furioso dopo aver scoperto l'inganno di Maria

Nelle prossime puntate della soap iberica in onda dal 19 al 25 maggio su Canale 5, Fernando troverà un doppio fondo nella cassaforte di donna Francisca e dopo essere riuscito ad aprirlo, capirà di essere stato raggirato da Maria e Gonzalo. La coppia non è mai stata in crisi come hanno voluto far credere e Mesia si infurierà, tanto che cambierà atteggiamento con la Castaneda.

Maria noterà che qualcosa non va e chiederà a Fernando delle spiegazioni, senza nessun risultato. Rovistando tra le carte dell'uomo, la giovane troverà dei biglietti contenenti insulti alla sua persona, decidendo quindi di confrontarsi con Raimundo per capire come comportarsi. Da una telefonata con un misterioso complice, i telespettatori verranno a conoscenza del fatto che proprio Fernando è il responsabile dell'incendio della casa di Cuba di Maria e Gonzalo. Il Mesia, sospettando della Castaneda, chiederà al misterioso interlocutore, di cercare i certificati di morte di Esperanza e Beltram.

Il Segreto, trame dal 19 al 25 maggio: Marcela scopre che il furto alla locanda è una finzione

Non solo Maria e Gonzalo hanno ingannato Fernando Mesia, anche Matias, Elsa ed Isaac hanno nascosto un grave fatto a Marcela. Il giovane locandiere confesserà alla moglie che il furto alla Locanda è stata solo una messinscena, messa in atto per permettere ad Elsa di poter entrare in casa di Antolina. La Laguna infatti, è determinata a trovare le prove che smascherino la moglie di Isaac, ma Marcela si arrabbierà con Matias per averla tenuta all'oscuro.

Elsa intanto, continua a soffrire di strani malesseri, che la porteranno anche a perdere i sensi. Consuelo sarà molto preoccupata per la Laguna e su consiglio di Adela comincerà ad indagare per capire cosa sta succedendo a casa di Antolina. L'ex ancella continua ad avvelenare il latte di Elsa, ma sarà proprio Consuelo a salvare la Laguna portandola via da quella casa.

Questo e molto altro nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana su Canale 5, nel consueto orario delle 16,20.