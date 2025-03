Nelle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 dal 10 al 16 marzo, Martina verrà rinchiusa in un sanatorio per volere del conte Ayala, il quale, in questo modo, rinuncerà a denunciarla alla Guardia Civil per il suo tentato omicidio. La giovane verrà portata via di notte dalla tenuta e quando Cruz lo scoprirà si scaglierà contro la cognata Margarita per aver dato il permesso di internare Martina. Nel frattempo, Petra sospetterà che Ayala abbia cercato di far ricadere su Martina la colpa del suo avvelenamento per poter sposare Margarita.

Martina viene rinchiusa in un sanatorio per volere di Ayala

Martina si troverà in guai seri nelle nuove puntate della soap, visto che sarà accusata di aver tentato di avvelenare il conte Ayala con la cicuta. In realtà la nipote di Alonso è innocente, ma Ayala ha disseminato tanti indizi per far credere a tutti che Martina sia colpevole. Ayala vorrà denunciare la giovane alla Guardia Civil, ma Margarita e Cruz cercheranno di convincerlo a non farlo. Il conte accetterà comunque di scendere a compromessi e, in cambio del ritiro della denuncia, chiederà a Margarita di far internare la figlia in manicomio. Seppur a malincuore, Margarita accetterà la richiesta del conte. Martina verrà portata via da La Promessa in piena notte e rinchiusa in un sanatorio.

Cruz furiosa per il ricovero di Martina, Petra accusa Ayala

La mattina dopo, Cruz scoprirà cosa e successo e accuserà Margarita di essere una pessima madre. La marchesa sarà furiosa e si preoccuperà molto per la nipote, ben sapendo, per esperienza personale, che la vita in un sanatorio non è affatto semplice.

Petra, invece, affronterà Ayala accusandolo di essersi avvelenato da solo per poi far ricadere la colpa su Martina. Tutto per avere campo libero e poter sposare Margarita. Il conte rispedirà al mittente queste accuse. Intanto, Martina dovrà per forza di cose abituarsi alla sua nuova vita in un sanatorio e sembrerà aver trovato un'alleata nella sua compagna di stanza Juana.

Tra Lope e Vera tornerà il sereno e questo scatenerà la gelosia di Santos.

Continua il successo de La Promessa nel preserale di Rete 4

La Promessa continua ad andare in onda tutti i giorni della settimana nel preserale di Rete 4 con buoni risultati in termini di ascolto. La soap riesce a guadagnare ogni giorno uno share intorno al 4,5-5%, risultato che la conferma una delle soap più viste nell'intero palinsesto di Rete 4, battuta solo da Tempesta d'amore, la serie tedesca in onda la mattina dalle 9:45 alle 10:50 e che riesce a ottenere uno share che oscilla tra il 5 e il 6%.