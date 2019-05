Le puntate iberiche attuali della famosa serie televisiva “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra sono state caratterizzate da un drammatico evento. Le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena si sono concluse in un modo terribile: quest'ultima ha perso la vita a causa dello scoppio improvviso di un ordigno esploso nel bel mezzo dei festeggiamenti.

Nei capitoli che verranno trasmessi su “Antena 3” da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2019, Maria Castaneda (Loreto Mauleon) rimasta gravemente ferita durante il matrimonio del suo ex marito, riprenderà conoscenza. Purtroppo il dottor Zabaleta avrà una brutta notizia, poiché affermerà che la madre di Esperanza anche se è sopravvissuta, potrebbe perdere l’uso delle gambe. Il responso del medico farà andare su tutte le furie, Francisca Montenegro, dato che deciderà di vendicarsi di Severo Santacruz, con la convinzione che sia è il colpevole di ciò che è successo alla sua figlioccia.

Il Segreto trame Spagna: Maria rimane paralizzata, Francisca si vuole vendicare di Severo

La morte della moglie di Fernando, Maria e Matias feriti

Negli episodi in onda in Spagna da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019, la felicità di due neo sposi è durata pochissimo. Si tratta di Fernando Mesia e Maria Elena Casado, che sono diventati marito e moglie: alla cerimonia nuziale hanno preso parte Francisca, Raimundo, Matias, Marcela, Maria Castaneda, e tanti altri cittadini. Durante il taglio della torta è accaduta una catastrofe, che ha causato il decesso della compagna del figlio del defunto Olmo, invece la madre di Esperanza ha riportato delle condizioni critiche, al tal punto da entrare in coma.

Intanto Severo è rimasto spiazzato dopo essere venuto a conoscenza che il matrimonio del Mesia è stato rovinato dallo scoppio di un ordigno. Successivamente Isaac ha sospettato che Antolina l’abbia derubato prima di andarsene. La new entry Lola ha iniziato a lavorare per Prudencio. Oltre alla figlia di Emilia e Alfonso, anche Matias è uscito illeso dalla deflagrazione, facendo i conti con dei gravissimi problemi ad un occhio.

Brutta diagnosi per la madre di Esperanza, la vendetta della Montenegro

Nel contempo Maria ha iniziato a riprendere conoscenza, mentre Zabaleta ha dato una pessima diagnosi al marito di Marcela: nel dettaglio quest'ultima ha appreso che suo marito potrebbe rimanere cieco.

Successivamente Raimundo ha consigliato alla moglie di rinunciare al suo desiderio di vendetta contro Severo. Irene ha trasmesso tutta la sua preoccupazione ad Adela sul coinvolgimento del marito nell'esplosione della bomba. Elsa ha messo un punto alla sua storia d’amore con Isaac, senza dargli nessuna spiegazione. Dagli ultimi spoiler provenienti dalla rivista SuperTele riguardanti le puntate iberiche della prossima settimana, si evince che Maria e Matias continueranno ad avere uno stato di salute precario.

Il dottor Zabaleta ancora una volta allarmerà i Castaneda, dichiarando che anche se la moglie di Gonzalo non rischia di morire, è rimasta paralizzata. Infine la Montenegro si dirà disposta a farla pagare al Santacruz. Ovviamente i telespettatori italiani per assistere a queste scene dovranno attendere circa sei mesi, a causa della differenza di trasmissione nostrana e spagnola.