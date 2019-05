Dopo il grande successo ed il consenso che ha raccolto quest'anno con la terza stagione, torna a grande richiesta la fiction Il Paradiso delle Signore.

La prima stagione torna su Rai Premium

Per i nostalgici o per chi si è appassionato alle vicende del grande magazzino, la Rai ha deciso di trasmettere su Premium le repliche della prima stagione della fortunata fiction.

Pubblicità

Pubblicità

Il Paradiso delle Signore andrà in onda a partire dalla serata di mercoledì, 29 maggio 2019 con i primi due episodi. Ciascuna delle prime due stagioni della serie televisiva è composta da 20 puntate, perché vennero trasmesse in prima serata con un appuntamento settimanale.

Dalla terza stagione, l'appuntamento è diventato quotidiano con ben 180 episodi distribuiti in 40 minuti pomeridiani. Questa stagione ha avuto un enorme successo, tanto che la Rai ha deciso di trasmetterne le repliche subito dopo l'ultima puntata che si è conclusa il 17 maggio.

Il Paradiso delle Signore torna in tv

Si è raggiunto un record di ascolti inaspettato: in un primo momento, infatti, era quasi certo che non ci sarebbe stata una quarta serie. Il web si è mobilitato raccogliendo firme e consensi, continuando a contattare gli studi Rai ed è stato ascoltato. Le puntate della quarta stagione verranno trasmesse nel prossimo autunno e ad agosto inizieranno le riprese dei nuovi episodi.

Le prime puntate: quando tutto ebbe inizio

Nelle prime due puntate su Premium si potranno seguire, sin dai primi passi, le avventure che ruotano intorno al Paradiso delle Signore.

Pubblicità

Nel primo episodio, Teresa Iorio, una giovane siciliana emigrata a Milano in cerca di una nuova vita, incontra per caso il sig. Pietro Mori, proprietario del grande magazzino. Il suo innovativo negozio ha il nome de "Il Paradiso delle Signore" e a Milano non si parla d'altro. Teresa aspira a diventare una delle commesse e si reca a sostenere il colloquio che però non va nel migliore dei modi. La giovane avrà una seconda possibilità per andare incontro al suo destino.

Riuscirà, infatti, ad ottenere il lavoro dei suoi sogni ma avrà ancora una difficoltà da dover affrontare: suo padre non è d'accordo e vorrebbe che tornasse in Sicilia. Intanto Pietro Mori si ritrova coinvolto in affari poco puliti a causa di alcuni problemi finanziari che lo opprimono.

Nel secondo episodio, Teresa dovrà fare i conti con l'ostinazione di suo padre che è fermamente contrario al suo trasferimento a Milano. L'uomo è irremovibile e la ragazza si trova in difficoltà, ma un imprevisto riuscirà a cambiare le cose.

Pubblicità

Intanto, alcuni furti accaduti al grande magazzino metteranno nuovamente Teresa a disagio perché verrà incolpata di esserne la responsabile.

Intanto Pietro Mori organizza una campagna pubblicitaria per attrarre i lavoratori emigrati a Milano e decide di coinvolgere Teresa. L'iniziativa avrà molto successo. L'imprenditore comincia a corteggiare Andreina Mandelli, figlia di un facoltoso banchiere, per risolvere la sua situazione.