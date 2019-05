La popolare serie televisiva Il paradiso delle signore, grazie al grande successo ottenuto con la terza stagione, tornerà ad occupare i pomeriggi di Rai Uno il prossimo autunno. Gli appassionati delle vicende del grande magazzino milanese non vedono l’ora di scoprire con certezza quali personaggi torneranno a farli emozionare. Purtroppo il pubblico potrebbe fare a meno di una delle dipendenti più apprezzate del Paradiso Market. Si tratta di Roberta Pellegrino (Federica De Benedettis) che, dopo essersi finalmente laureata, potrebbe decidere di allontanarsi dalle altre veneri, a cui ha sempre dato dei consigli, e dal fidanzato Federico Cattaneo per diventare un ingegnere.

Pubblicità

Pubblicità

Ultimi episodi 3ª stagione: Roberta apprende che Federico dovrà partire per fare il militare

Numerosi fan de Il paradiso delle signore nel corso di questa stagione si sono sicuramente affezionati anche all’ambiziosa Roberta Pellegrino, instancabile lavoratrice di giorno per non farsi mantenere dalla sua famiglia e studente di notte per poter realizzare un suo sogno. La venere ha sempre sperato di poter diventare ingegnere pur essendo stata a conoscenza che si tratta di un lavoro più indirizzato all’uomo.

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Roberta potrebbe lasciare il magazzino milanese

Sin da subito, Roberta ha avuto le idee abbastanza chiare sulla sua vita, a differenza di Nicoletta Cattaneo e Tina Amato. Purtroppo numerosi indizi, nel corso degli ultimi capitoli della terza stagione, fanno pensare al fatto che Roberta potrebbe lasciare il grande magazzino milanese nelle nuove puntate che il pubblico avrà modo di vedere ad ottobre. Tutto ha avuto inizio quando Federico Cattaneo, dopo aver appreso tramite una lettera di dover assolvere i suoi obblighi di leva, non ha avuto il coraggio per dirlo alla fidanzata.

Pubblicità

Durante il matrimonio di Elena e Antonio, la figlia di Luciano è venuta a conoscenza, tramite Salvatore, che la sua dolce metà farà il militare. A questo punto il fratello di Nicoletta ha deciso di dare le dovute spiegazioni alla sua amata. A seguito del lieto evento la Pellegrino ha preso le difese del fidanzato dicendo alla sua amica Gabriella che non l’ha messa subito al corrente della sua partenza a causa di una dimenticanza.

La promessa d’amore del fratello di Nicoletta, il futuro della Pellegrino

Successivamente Federico si è presentato da Roberta con un fiore con l’intento di chiederle scusa per non averle detto di essere stato chiamato al servizio militare.

In tale circostanza la Pellegrino ha fatto presente al fidanzato che mantenere la loro storia d’amore a distanza per molti mesi non sarà affatto facile. Le parole della venere hanno turbato abbastanza il giovane Cattaneo. Quest'ultimo arriverà a pensare che la fidanzata possa dimenticarlo tra le braccia di un altro uomo. Dopo essere stato rassicurato dalla sua amata Federico le ha promesso che si sentiranno tutti i giorni. Infine i due fidanzati si sono lasciati andare ad un bacio appassionato.

Pubblicità

Nonostante ciò non è da escludere l’ipotesi che nella quarta stagione Roberta possa abbandonare il suo posto da venere dopo aver terminato i suoi studi all’università per intraprendere la carriera da ingegnere.