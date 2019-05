Quest’edizione del GF 16 è stata caratterizzata dalla presenza di ‘ospiti’ che hanno cercato di creare nuove dinamiche all’interno della casa. Una strategia scelta da Barbara D’Urso e dalla produzione per offrire nuovi spunti e confronti serrati con personaggi discussi o pungenti opinioniste.

Pubblicità

Pubblicità

L’ultima in ordine di tempo a varcare la porta rossa è stata Vladimir Luxuria che in queste ore ha stuzzicato prima Francesca De André e poi Daniele Del Moro.

Tra ammiccamenti con Michael Terlizzi e commoventi confessioni l’ex deputata lascerà questa sera il Grande Fratello per far posto ad un'influencer marketing dalle curve mozzafiato. Dopo la breve esperienza a L’Isola dei Famosi Taylor Mega proverà a far saltare gli equilibri ed a mandare in tilt gli uomini della casa.

Taylor Mega entra nella casa del GF 16

Gli ospiti dal GF 16: le provocazioni di Lemme, il confronto tra Guendalina e Francesca

Non solo sorprese e segnalazioni, gli inquilini della sedicesima edizione del Grande Fratello si sono dovuti confrontare con ospiti che in alcuni casi si sono rivelati ‘indesiderati’. È il caso di Alberico Lemme con il quale ci sono stati accesi scontri per via di alcune provocazioni del farmacista di Desio. Dall’affermazione sul suo essere anaffettivo nei confronti dei figli al botta e risposta al vetriolo con Ambra Lombardo.

Pubblicità

Solo Mila Suarez si è schierata al fianco del dietologo mentre gli altri protagonisti del GF 16 hanno esultato quando la D’Urso ha annunciato la sua uscita di scena.

In seguito ha varcato la porta rossa Guendalina Canessa che, dopo un infuocato confronto, ha instaurato un bel rapporto con Francesca De André con la quale l’ex marito ha avuto una lunga relazione. ‘Guenda’ è stata protagonista anche di un ammiccamento con Gianmarco Onestini che ha garbatamente affermato di non provare alcun tipo di attrazione nei confronti dell’ex gieffina.

Luxuria lascia la casa dopo aver fatto infuriare la De André, entra Taylor Mega

La settimana scorsa è toccato a Vladimir Luxuria scombussolare gli equilibri all’interno della casa del GF 16. In particolare l’opinionista ha stuzzicato Francesca De André sul suo rapporto con Gennaro Lillio: “Quando hai iniziato ad innamorarti di Gennaro”. Affermazione che ha provocato la reazione stizzita della ventinovenne genovese che ha chiarito che il suo cuore non è ancora libero.

Pubblicità

Momenti di tensione anche con Daniele Del Moro che non ha gradito alcune allusioni dell’ex deputata sul suo rapporto con Martina Nasoni. Ad un certo punto il veronese ha anche pensato di lasciare la casa.

Nel corso di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha annunciato che Luxuria lascerà il Grande Fratello nelle prossime ore per far posto ad un’altra ospite che di certo farà discutere: Taylor Mega. Tra una provocazione e l’altra l’avvenente bionda proverà a far girare la testa agli uomini presenti nella casa più spiata dagli italiani e ad attirare l’attenzione dei telespettatori con docce bollenti.