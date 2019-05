Si preparano ad essere scoppiettanti le puntate della famosa serie televisiva “Una Vita” che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana. Gli spoiler annunciano che Jaime Alday passerà a miglior vita per mano del figlio Samuel, dopo averlo minacciato di denunciarlo. Rosina Rubio invece si allontanerà dai suoi cari, perché finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver aggredito Flora.

Pubblicità

Pubblicità

Casilda non ricorda il marito, Diego evade dalla prigione

Negli episodi che i telespettatori italiani vedranno da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno 2019, Jaime dirà alla nuora Blanca che Diego l’ha lasciata perché ha appreso di aver contratto di nuovo il mercurialismo. Intanto Zavala continuerà a somministrare del veleno alla moglie Silvia, mentre Inigo rivelerà a Leonor che Flora è sua sorella. Casilda dopo aver recuperato i sensi grazie alle dovute cure mediche ricevute, non riuscirà a ricordare il suo defunto marito Martin.

Una Vita, spoiler fino al 1 giugno: la morte di Jaime, Rosina viene arrestata

In seguito il colonnello Arturo si introdurrà nell’appartamento di Zavala per consentire alla Reyes di fuggire, senza riuscirci. Il dottor Briz dopo essere stato messo alle strette dall’Alday Senior, gli confesserà di essere stato corrotto da Samuel per far credere al suo primogenito di essere ad un passo dalla morte. Nel frattempo Diego darà l’impressione di voler mettere fine alla sua esistenza tra le mura del carcere. L’investigatore Riera prometterà a Carmen che presto la metterà al corrente dell’oscuro passato di Ursula.

Pubblicità

Arturo dirà a Carvajal che Silvia di trova in pericolo, invece Jaime dopo aver comunicato a Blanca che c’è stato un errore nella diagnosi di Diego, andrà a far visita al diretto interessato. Purtroppo l’Alday Senior non troverà il primogenito, visto che il commissario Mendez gli dirà che è evaso dalla sua cella simulando un finto suicidio. Nel contempo Samuel non farà fatica a capire che suo padre si è allontanato da lui. Leonor dirà a Flora di conoscere il suo vero legame di parentela con Inigo.

La Dicenta dopo essersi ricordata di aver subito degli abusi in gioventù da due malviventi proprio quando avrebbe dovuto convolare a nozze con il suo promesso sposo Aleksander, avrà un attacco d’ansia. Flora inviterà il fratello e la figlia di Rosina a non farsi delle effusioni amorose in pubblico, per non generare pettegolezzi. La Rubio perderà le staffe non appena Liberto le dirà di aver baciato la proprietaria de La Deliciosa.

Samuel strangola il padre, l’arresto di Rosina

Huertas chiederà a Leonor di aiutarla ad impedire a Diego di vendicare il decesso dell’Enraje.

Pubblicità

Blanca dopo aver appreso tramite la Hildago la terribile intenzione del cognato, se ne andrà via di casa. Il colonnello Valverde smaschererà Zavala, rivelando agli altri militari che sta organizzando un attentato contro il futuro monarca Alfonso XII. Rosina darà scandalo nella pasticceria, dato che per vendicare il tradimento subito chiamerà le guardie civile per far arrestare Flora con l’accusa di contrabbando. Purtroppo la situazione si capovolgerà, visto che quest’ultima passerà dalla parte della ragione, per essere stata aggredita dalla madre di Leonor.

Pubblicità

Jaime confesserà a Samuel di aver appreso ciò che lui è stato in grado di fare alla moglie e al fratello. Rosina verrà assicurata alla giustizia, mentre l’Alday Senior ricatterà il secondogenito, ordinandogli di costituirsi alla polizia per aver ingannato il fratello sulla sua salute, e per aver violentato Blanca, altrimenti lo denuncerà. Il genero di Ursula in preda alla pazzia, strangolerà il padre fino ad ucciderlo, ma dopo essersi macchiato le mani di sangue dirà a Felipe di essere disposto a confessare il suo omicidio. Fortunatamente la Dicenta impedirà al figliastro di presentarsi in commissariato. Liberto non saprà cosa fare per far tornare in libertà la sua amata, mentre Casilda non indosserà più abiti da lutto. Intanto Silvia accetterà di andare a vivere con Arturo. Samuel su consiglio di Ursula lascerà intendere agli abitanti che suo padre si trova in una struttura clinica svizzera per potersi riprendere del tutto. I poliziotti continueranno a cercare Diego, invece Susana si scaglierà contro il nipote Liberto per aver ceduto alle avance di Flora. Infine Leonor prenderà le distanze da Inigo dopo aver ripensato al suo defunto marito, mentre Samuel farà sapere a Mendez in quale luogo si è rifugiato suo fratello.