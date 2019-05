Nonostante la terza stagione della fortunata serie televisiva Il Paradiso delle signore sia giunta alla conclusione la scorsa settimana, già su internet circolano le prime supposizioni su ciò che potrebbe accadere nei nuovi episodi. Una delle scene più emozionanti dell’ultima puntata andata in onda venerdì 17 maggio è stata sicuramente quella con protagonisti Nicoletta e Riccardo.

A far sperare ai telespettatori un felice epilogo per i genitori della piccola Margherita sono state le parole pronunciate dalla Cattaneo dato che ha fatto intuire che sarebbe tornata tra le braccia del Guarnieri. Quindi ci potrebbe essere la probabilità che decida di costruire una famiglia con lui.

Riassunto episodi terza stagione: il tradimento di Riccardo, Nicoletta partorisce al Paradiso

Nel corso degli episodi del terzo capitolo Nicoletta, oltre a venire a conoscenza dell’infedeltà del suo promesso sposo Riccardo, ha scoperto di essere in dolce attesa proprio nei giorni precedenti alle sue nozze.

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Nicoletta potrebbe tornare con Riccardo

Inizialmente la Cattaneo non voleva più diventare la moglie del Guarnieri, ma per fortuna Marta è riuscita a farle cambiare idea. La figlia di Luciano ha quindi dato una seconda possibilità al fidanzato. Purtroppo Ludovica ha continuato a mettere il bastone tra le ruote ai futuri sposi, procurando dei farmaci a Riccardo, con l’intento di farlo cedere alle sua avance. Quest’ultimo dopo aver tradito Nicoletta è stato subito assalito dai sensi di colpa.

La perfida Ludovica ha messo al corrente la Cattaneo di quanto accaduto tra lei e il Guarnieri la notte precedente fino a farle prendere una drastica decisione. Nicoletta ha abbandonato sull’altare il fratello di Marta. In seguito, precisamente nelle puntate finali, trasmesse su Rai Uno dal 13 al 17 maggio, i fan dello sceneggiato hanno assistito al tanto atteso riavvicinamento tra Nicoletta e Riccardo proprio nel momento più bello e fondamentale.

La giovane Cattaneo durante il suo ultimo giorno di lavoro al grande magazzino è entrata in travaglio. Il Guarnieri, dopo essersi trovato per puro caso nei paraggi del Paradiso, è rimasto al fianco della donna che avrebbe dovuto sposare chiamando subito un’ostetrica affidabile.

Nelle nuove puntate la Cattaneo potrebbe concedere una nuova chance al Guarnieri

Successivamente Silvia, dopo aver trovato l’anello di fidanzamento che Riccardo ha regalato a Nicoletta chiedendola in sposa, ha consigliato alla figlia di restituirlo essendo della defunta Margherita di Sant’Erasmo.

La neo mamma ha mostrato la sua indecisione ripensando alla proposta di matrimonio del padre di sua figlia. Dopo aver riflettuto a lungo, la giovane Cattaneo ha ascoltato il consiglio della madre e si è recata a villa Guarnieri per far vedere per la prima volta la sua bambina a Riccardo. In tale circostanza quest’ultimo ha sorpreso la sua amata dicendole di conservare l’anello in modo da poterlo dare a loro figlia quando sarà il momento. Infine Nicoletta, dopo aver messo Margherita nel passeggino ha lasciato uno spiraglio aperto al probabile ritorno di fiamma tra lei e il Guarnieri, dicendogli “tornerò”.

Al momento non è possibile sapere se nelle nuove puntate, previste ad ottobre, Nicoletta rispetterà la promessa fatta, formando una famiglia con Riccardo, oppure accadrà l’esatto contrario. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella di vedere la Cattaneo fare ritorno alla villa Guarnieri soltanto per consentire alla sua bambina di rivedere il padre biologico. Quindi non è da escludere l’eventualità che la figlia di Silvia possa avere ancora intenzione di convolare a nozze con Cesare Diamante pur avendo dato al frutto del suo sangue il nome della suocera.