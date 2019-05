Le avventure della serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” sono sempre più coinvolgenti. Nelle prossime puntate italiane, il pubblico farà la conoscenza di Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) che prenderà il posto dello storico medico. Il new entry, dopo aver messo piede a Puente Viejo per curare tutti coloro che saranno contagiati una grave epidemia, trascorrerà parecchio tempo insieme ad Elsa Laguna, a tal punto da farle una confessione sulla sua vita passata.

Il sostituto di Zabaleta nel capitolo numero 1.998 rivelerà all’ex fidanzata di Isaac Guerrero il vero motivo per cui è stato attaccato, ovvero per dover saldare un debito contratto quando lavorava al confine della Spagna.

Alvaro ed Elsa sempre più vicini, Antolina dice una menzogna al marito

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche settimana, svelano che Elsa, dopo essere stata accusata da Antolina e Isaac di essere la colpevole del decesso del loro erede, farà entrare nella sua vita un uomo.

Il Segreto, spoiler: il dottor Alvaro confessa ad Elsa la verità sull’aggressione subita

Si tratta del dottor Alvaro Fernandez, che inizialmente entrerà in conflitto con la Laguna, dato che dopo aver iniziato a collaborare con lei nell’ospedale da campo allestito per soccorrere gli abitanti infettati dalla varicella le dirà di essere un assassina di bambini. Con il passare dei giorni, il sostituto di Zabaleta si ricrederà sull’ex fidanzata del Guerrero, dato che stando a stretto contatto con la donna si renderà conto che ha un buon cuore.

Da quel momento in poi Alvaro ed Elsa si avvicineranno sempre di più, rendendo felice Antolina. Nel dettaglio quest’ultima, non appena noterà la complicità tra il medico e la sua ex padrona, approfitterà della situazione per parlare male al marito di Elsa. L’ex ancella lascerà intendere ad Isaac che la Laguna ha intrapreso una relazione sentimentale con il Fernandez.

La gelosia di Isaac, il Fernandez svela la verità alla Laguna

Il carpentiere, dopo aver ascoltato l’insinuazione della moglie, non ci penserà due volte per scagliarsi contro Alvaro, dato che gli ordinerà di prendere le distanze da Elsa.

Quest’ultima, quando il dottore le chiederà delle spiegazioni riguardo alla forte reazione del Guerrero, gli confesserà che si tratta del suo ex fidanzato. Il sostituto di Zabaleta, dopo aver fatto i conti con l’ira del falegname, verrà picchiato da quattro uomini, ma pur avendo riportato delle gravi ferite non metterà al corrente nessuno dell’aggressione subita. Fortunatamente Elsa presterà soccorso al medico, ma lo stesso le impedirà di contattare Zabaleta per non coinvolgerlo nei suoi problemi personali.

A quel punto Alvaro farà presente alla Laguna che potrebbe avere alcune costole rotte. Purtroppo quest’ultima non saprà come aiutare Alvaro, non appena il diretto interessato avrà la temperatura corporea alta. In seguito il Fernandez deciderà di essere sincero con Elsa, confessandole di essere stato ferito per aver chiesto un prestito ad un malvivente, utilizzato per acquistare dei medicinali per i bambini ammalati di morbillo quando prestava servizio in un orfanotrofio situato in Portogallo.