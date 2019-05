Le vicende de Il Segreto continuano a far emozionare i telespettatori di Mediaset. Le anticipazioni trasmesse tra qualche settimana su Canale 5 svelano che Fernando riuscirà a rimettersi in forma dopo il salvataggio di Esperanza e Beltran tanto da decidere di lasciare Puente Viejo. Dall'altra parte Raimundo e Maria abbiano abbiano un'altro piano in serbo per lui.

Il Segreto: Fernando salva Esperanza e Beltran

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle nuove puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, svelano che Fernando continuerà ad essere al centro delle vicende di Puente Viejo dopo aver aiutato Maria (Loreto Malueon) a liberare Alfonso (Fernando Coronado) e Emilia (Sandra Cervera). In seguito il Mesia sarà protagonista del salvataggio spettacolare di Esperanza e Beltran, coinvolti in un drammatico incidente automobilistico dove perderanno la vita la tata e l'autista.

Il Segreto, trame: Maria chiede a Fernando di non lasciare Puente Viejo

In questa occasione l'uomo si calerà all'interno di una profonda grotta dove troverà i bambini vivi sebbene infreddoliti ed affamati. Nella circostanza il diabolico figlio di Olmo rischierà di morire in seguito allo sforzo per riportare i piccolini sul ciglio della strana.

Il Mesia pone una condizione a Raimundo

Fortunatamente il giovane riuscirà a riprendersi tanto da accettare la proposta di Donna Francisca di abbandonare per sempre Puente Viejo.

Un piano che verrà ostacolato da Raimundo. Proprio quest'ultimo crederà che sua moglie non possa riprendere le redini della Casona in quanto ancora convalescente dopo le sevizie subite dal cugino Fulgencio. Di conseguenza l'Ulloa senior chiederà al Mesia di prolungare la sua permanenza nel borgo iberico per sorvegliare gli interessi di sua moglie. L'uomo a questo punto si dichiarerà pronto a restare nel paesello solo dietro richiesta di Maria. Dall'altro canto, Raimundo (Ramon Ibarra) non avrà altra scelta che comunicare a Maria la decisione dell'ex marito.

Maria ferma la partenza di Fernando

Le trame de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Maria accetterà la proposta di Raimundo nonostante non riesca a dimenticare tutto il male che Fernando le ha fatto. Infatti chiederà a quest'ultimo di prendersi cura degli affari di sua nonna. Nel dettaglio l'uomo si occuperà del libro dei conti della Montenegro. Inoltre si recherà a trovare Prudencio (Jose Milan), ancora grave dopo aver salvato la vita di Julieta (Claudia Galan).

In questa occasione gli farà intenderà di volerlo coinvolgere nei suoi intrighi. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate a Puente Viejo.