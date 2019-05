Le vicende de "Il Segreto" continuano a sorprendere i fan italiani. Nel corso delle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Elsa Laguna si avvicinerà al dottor Alvaro quando questi verrà pesantemente aggredito da quattro delinquenti.

Il Segreto: arriva il dottor Alvaro

Le anticipazioni de "Il Segreto" riguardanti i prossimi episodi in onda in Italia svelano che a Puente Viejo giungerà un talentuoso medico, Alvaro Fernandez. Il dottor Zabaleta, infatti, chiederà al collega di sostituirlo durante la sua assenza. Il giovane fin da subito lavorerà a stretto contatto con Elsa Laguna quando in città scoppierà una vera e propria emergenza sanitaria. Entrambi collaboreranno in un ospedale da campo quando si manifesterà una pericolosa epidemia di varicella.

Il Segreto anticipazioni: Alvaro picchiato da un gruppo delinquenti, Elsa si prende cura di lui.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac geloso di Fernandez

All'inizio Fernandez si dimostrerà piuttosto freddo nei confronti della Laguna, poiché la riterrà responsabile della perdita del bambino da parte di Antolina. In un secondo momento i rapporti tra loro miglioreranno, fino a diventare buoni amici. La furba biondina, nel frattempo, farà credere ad Isaac che i due hanno intrapreso una relazione sentimentale. Di conseguenza, Guerrero si scontrerà furiosamente col dottor Alvaro, chiedendogli di lasciare in pace Elsa. In questa circostanza, la giovane si vedrà costretta a rivelare al medico di aver avuto una storia d'amore con il falegname.

Elsa soccorre Alvaro dopo una brutale aggressione

Dagli spoiler de "Il Segreto" si apprende che Alvaro (Alessandro Bruni) sarà picchiato con violenza da quattro malintenzionati. Il dottore, profondamente ferito, si nasconderà nell'ospedale da campo che, nonostante la fine dell'epidemia infettiva, non sarà stato ancora smantellato del tutto. Fortunatamente Elsa (Alejandra Meco) riuscirà a trovarlo e a prestargli soccorso, poiché Fernandez si rifiuterà di chiedere aiuto ai suoi colleghi.

L'uomo, infatti, chiederà alla Laguna di procurargli alcuni farmaci e delle garze per fasciargli le costole presumibilmente rotte in seguito al pestaggio. Nel frattempo ribadirà di non voler essere visitato da altri medici, ma all'improvviso accuserà anche una febbre molto alta.

Il dottor Alvaro assalito su ordine di uno strozzino

I telespettatori de "Il Segreto" apprenderanno la verità quando il dottor Alvaro confesserà ad Elsa di essere stato picchiato da alcuni uomini inviati da uno strozzino al quale deve restituire dei soldi.

Inoltre aggiungerà di essersi rivolto all'usuraio quando si trovava in Portogallo e aveva la necessità di acquistare dei medicinali per i bambini di un orfanotrofio ammalatisi di morbillo. Questa decisione l'aveva presa dopo aver assistito alla morte di un piccolo paziente a causa della mancanza di cure.